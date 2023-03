Atletica, Europei indoor di Instanbul: Pietro Riva eliminato nel primo turno dei 3000 metri

Poca gloria per gli azzurri nel primo turno dei 3000 metri, nella terza giornata degli Europei indoor di Instanbul

Eliminati sia Pietro Riva (ottavo nella prima batteria in 7:58.89), sia Mattia Padovani (decimo nella seconda in 7:54.31).

Troppo lento il ritmo della prima batteria (quella di Riva) per sperare almeno in un ripescaggio, mentre Padovani, pur capace dello stagionale, non è riuscito a tenere fino in fondo l'andatura del gruppo di testa. Jakob Ingebritsen, come da copione, è in finale senza difficoltà.