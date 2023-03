Maresciallo in congedo dona ai Carabinieri l’Ombrello della Pace

Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo Paolo Usai ha donato alla Benemerita un esemplare dell’Ombrello della Pace di cui è stato ideatore e realizzatore. L’evento si è svolto nella Caserma “Bergia”, prima storica sede dell’Arma dei Carabinieri.

Il progetto, nato dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, concretizza il desiderio del Maresciallo di creare un simbolo di speranza da dedicare a coloro che, quotidianamente, volgono il proprio agire al bene comune e si battono per scongiurare il ripetersi di analoghe tragedie.

Il manufatto, una volta aperto, mostra le bandiere di tutto il mondo illuminate sotto un’unica luce che le avvolge e riflette la parola “peace”. Il primo esemplare fu regalato al Santo Padre, Papa Francesco; questo sarà consegnato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il sentimento che ha animato l’artista potrà così giungere, almeno idealmente, a tutti i Carabinieri che ogni giorno, in Patria come all’estero, sono fondamenta del “peace building” internazionale.

Paolo Usai, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, fin dalla giovane età ha mostrato di possedere un animo toccato dal dono della poesia. Questa sensibilità ha fatto sì che ne fosse accompagnato durante tutta la carriera. Continua a esprimersi in maniera prolifica e ha pubblicato alcuni libri in cui è presente la figura del Carabiniere e svariate fiabe di cui una è divenuta parte di un’attività scolastica.