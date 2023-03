Volley A1F. Per Cuneo un'altra finale: a Perugia per vincere e convincere. Alice Gay: "Saremo aggressive" (VIDEO)

Dopo essere tornata al successo a Macerata, domenica 5 la Cuneo Granda S.Bernardo va a Perugia per un'altra sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e post season (ore 17, diretta www.volleyballworld.tv).

Se le padrone di casa sono determinate a vincere per tenere alle spalle una Pinerolo che con il punto strappato a Conegliano si è portata a una sola lunghezza di distanza, le cuneesi sono consapevoli che un successo al PalaBarton chiuderebbe di fatto il discorso salvezza, oltre a dare continuità e slancio verso l'ultimo scorcio di regular season.

In un campo tradizionalmente difficile per le Gatte, espugnato per la prima volta soltanto nella passata stagione, la formazione allenata da coach Bellano dovrà alzare il livello di gioco espresso a Macerata per avere la meglio su una squadra dotata di buone individualità e chiamata a riscattare le ultime due sconfitte, quelle con Bergamo e Pinerolo.

A presentare la partita di domani il libero Alice Gay, con la quale abbiamo anche fatto il punto sul clima che si respira in squadra dopo il successo di Macerata.