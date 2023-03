Volley A2/F: il Puma vuole chiudere la Regular season in bellezza. La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) rende visita alla Chromavis Eco Db Offanengo

Voglia di chiudere in bellezza! Chromavis Offanengo ed Lpm Bam Mondovì domani si affronteranno per l’undicesima e ultima giornata di ritorno della Regular season di serie A2. Una partita che metterà in palio punti preziosi in vista delle rispettive Pool.

Le Pumine, infatti, già da diverse settimane hanno acquisito il diritto a prendere parte alla Pool Promozione, mentre le Cremasche di coach Bolzoni da domenica prossima saranno impegnate nella Pool Salvezza. L’avversario di turno non rievoca bei ricordi per il Puma. Nel match disputato all’andata, infatti, l’Offanengo riuscì a conquistare una clamorosa vittoria al PalaManera con il punteggio di 0-3. Nel mese di gennaio, inoltre, la Chromavis si è rinforzata con l’arrivo della schiacciatrice statunitense Haylee Nelson.

Vestirà i panni da ex, invece, la schiacciatrice Francesca Trevisan, tra le file della Lpm che lo scorso anno sfiorò la promozione in A1. Dall’infermeria del Puma giungono notizie confortanti, visto che Chiara Ripalbelli sembra aver recuperato da un lieve acciacco e pertanto dovrebbe essere disponibile per il match di domani. Stesso discorso per Veronica Bisconti, alle prese nei giorni scorsi con un leggero stato influenzale.

Arbitri designati per questo incontro saranno i sig.ri Luigi Pasciari e Gianmarco Lentini. Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Non resta che ricordare che al Pala Coim di Offanengo il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.