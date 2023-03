Volley A2M. Cuneo, altra scoppola a Prata: BAM S.Bernardo battuta 3-1, playoff sempre più lontani

Cuneo non coglie l’occasione dello scontro diretto con Prata di Pordenone, a pari punti in classifica. Finisce 3-1 per la Tinet con parziali 25-14/25-18/19-25/25-17

Gioco confuso, schemi saltati e tanta, tanta confusione: altra deludente e per certi versi inspiegabile prestazione dei ragazzi di Max Giaccardi nella delicata sfida contro la Tinet.

Dopo i risicati successi con Cantù e Lagonegro e le più convincenti prove offerte contro Ravenna e Porto Viro, sembrava che i tanti problemi che avevano caratterizzato la prima parte di stagione dei piemontesi fosse alle spalle, ma è bastata la sconfitta di Vibo Calentia per far ripiombare Botto e compagni in quel limbo di oscurità che li caratterizza. Dalla Calabria in poi, solo delusioni.

Ed ora l'obiettivo playoff appare sempre più lontano: dopo l'immediata uscita di scena dalla Coppa Italia, fallire l'accesso alla parte più importante della stagione significherebbe lasciare un'impronta totalmente negativa ad una stagione che, nelle intenzioni della dirigenza, doveva ambire a ben altre mire.

LA GARA. I padroni di casa partono subito a fuoco nel primo set e travolgono i cuneesi che riescono ad emergere, più per demeriti di Prata che per una vera e propria reazione personale, solo nel terzo set.

Codarin, biancoblù in trasferta a “casa” in quanto friulano, non si risparmia e spicca per tenacia. Decisamente positivo l’ingresso di Chiapello e Cardona entrati più volte durante il match.

IN CAMPO. Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L). Coach Boninfante schiera: Boninfante palleggio, Hirsch opposto, Katalan e Scopelliti centro, Bruno e Baldazzi schiacciatori; De Angelis (L).

PRIMO SET Inizio equilibrato al PalaPrata. Allungano i padroni di casa e al raddoppio coach Giaccardi chiama il time out (10-5). Sull’11-5 entra Chiapello per Botto e sul 17-7 è la volta di Cardona dare il cambio a Santangelo. Il primo set è di Prata per 25-14.

SECONDO SET La seconda frazione riparte col sestetto titolare. Sul 12-8 è time out per Cuneo e al punto successivo dei padroni di casa, coach Giaccardi inserisce Cardona per Santangelo. L’ace di Petras vale il 20-15 e il secondo tempo tecnico per i biancoblù. Ed è con un ace di Porro che si conclude il secondo set (25-18).

TERZO SET Confermato Cardona nel sestetto di partenza del terzo set. Il muro di Bortolozzo su Sighinolfi e la difesa mancata di Parodi, vede il 7-6 per Prata e il primo time out di Cuneo. Sul 17-22 entra Lanciani al servizio per Sighinolfi. La chiude Codarin 18-25.

QUARTO SET Riparte Santangelo titolare. I cuneesi non riescono a riproporre il mood mostrato nel set precedente; sull’8-3 Chiapello entra per Parodi al servizio. Sul 13-6 dopo un appoggio in palleggio di Santangelo nel campo avversario che si trasforma in alzata per l’attacco di Petras, coach Giaccardi chiama il time out (13-6). Sul 16-9 entra Cardona nel ruolo di opposto. Sul 19-11 rientra in campo Parodi, mentre sul 23-16 è Lanciani a entrare per Sighinolfi dai 9 metri. La pipe di Botto sul nastro alto della rete vale il match ball per Prata, l’annulla Cardona, ma poi è Porro a chiudere la partita 3-1 (25-17).

Al termine della partita Coach Giaccardi: « Sono rammaricato perché non siamo riusciti a fare quello che avevamo pensato. Lo hanno fatto un’ottima partita in battuta e quando abbiamo iniziato a giocare staccato da rete, abbiamo fatto molta più fatica a mettere la palla a terra. Abbiamo provato a tenerli impegnati al centro, giocando un po’ più di palloni con Codarin e Sighinolfi. Sono contento dell’entrata dei giovani, sia Chiapello che Cardona sono entrati bene. Continuiamo a lavorare per alzare il livello, che stasera non è stato abbastanza per affrontare Prata».

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 12 marzo alle ore 18.00 in trasferta a Castellana Grotte.

9^ Ritorno (04/03/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Tinet Prata di Pordenone - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

3-1 (25-14/25-18/19-25/25-17)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 2, Santangelo 5, Sighinolfi 4, Codarin 13, Botto (K) 7, Parodi 6; Bisotto (L1); Lanciani, Chiapello 3, Cardona 10. N.e. Esposito, Kopfli, Lilli (L2). All.: Max Giaccardi

Tinet Prata di Pordenone: Boninfante 3, Hirsch 18, Bortolozzo (K) 11, Scopelliti 10, Porro 14, Petras 9, De Angelis (L1); Baldazzi. N.e. Bruno, Katalan, Gutierrez, De Paola, De Giovanni, Lauro (L2). All.: Dante Boninfante.