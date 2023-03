Volley maschile A3: Savigliano, a San Giustino scatta il rush finale

Dopo un mese di febbraio complesso, segnato da tanti scontri diretti e da quattro sconfitte consecutive senza punti, l’operazione riscatto del Monge-Gerbaudo Savigliano in vista del rush finale della regular season scatta lontano dalla provincia di Cuneo.

I biancoblu, infatti, inaugurano il mese di marzo sul campo dell’ErmGroup San Giustino, nella ventitreesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Settimo in classifica a quota 36, il club umbro è tra i più in forma del momento. Pur essendo reduci dal ko al tie-break in casa di Belluno, infatti, i perugini hanno raccolto quattro vittorie delle quattro gare precedenti, palesando un’evidente crescita nella pallavolo offerta. Il loro è anche il percorso più equilibrato dell’intero raggruppamento: undici vittorie e undici sconfitte, con un buon numero di successi tra le mura amiche (6 in 11 gare), compresi quelli ottenuti nelle ultime due gare casalinghe.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Capitan Francesco Dutto e compagni conoscono l’importanza del match e vogliono arrivare preparati alle ultime gare di una lunga e già soddisfacente stagione.

Coach Lorenzo Simeon sa qual è la ricetta per ripartire: “Più che i risultati, del nostro mese di febbraio dovremo essere bravi a cancellare le prestazioni. Sarà importante in queste ultime gare ritrovare il giusto spirito, solo così si può ritornare ad ottenere dei risultati sportivi importanti. Oltre al piano tecnico, quindi, credo che conteranno molto quello mentale e della determinazione nel corso della partita”.

I precedenti. Quella disputata nel girone d’andata è stata la prima sfida assoluta tra le due compagini e vide la vittoria del Monge-Gerbaudo Savigliano, che sfruttò al meglio il fattore campo.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra ErmGroup San Giustino e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 5 marzo al Palasport San Giustino, in provincia di Perugia.