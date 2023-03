TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/Noi

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

“Tre meno dieci. Precise, spaccate quasi al secondo”, così segnava il grande orologio da parete, sollevando in lei pensieri, ma soprattutto emozioni. “Mancano solo 25 minuti… in genere è sempre così puntuale. Nella realtà dovrebbero essere solo 22, forse 23. Arriva con quegli imprevedibili cento secondo di anticipo che possono sembrare un’eternità”.

Un incontro ritagliato in uno di quegli innumerevoli lunedì, dopo una mattinata a scuola, mentre mamma e papà sono al lavoro in ufficio, che giocoforza sfuggono alla quotidianità, oppure sono destinati all’oblio tra i ricordi.

Un’ultima ricognizione della casa perché tutto sia accogliente, perfetto, preciso: il pomeriggio dovrebbe essere dedicato esclusivamente a preparare quella difficilissima verifica di economia aziendale, ma si sa, per una ragazza ospitare a casa per la prima volta quel compagno di classe così simpatico, carino e di buona famiglia è un’emozione che tocca l’anima.

“Le babbucce a forma di elfo, che siano in vista, allineate tra loro all’ingresso, perché mamma vuole sempre che mettiamo queste insopportabili pantofole!”.

Un passaggio rapido al piano della cucina: tutto è in ordine, la merenda in frigo, le cialde del caffè, le bustine delle tisane e così anche il succo preparato con la frutta fresca appositamente per quel pomeriggio. I bicchieri, i tovaglioli, l’astuccio con le biro colorate e gli evidenziatori, i quaderni ed il libro, un taccuino per gli appunti ed i calcoli in brutta copia sono già ordinatamente disposti sul tavolo del salotto.

Dog, il cane della ragazza, annoiato da emozioni non percepite, continua a sonnecchiare nella sua morbidissima cuccia in soggiorno. Ancora una sistemata al bagno, giusto per controllare che lo specchio splenda e gli asciugamani siano piegati geometricamente ed appoggiati al loro posto. Un ultimo tocco alla folta chioma rossa, per infondere all’animo femminile quella sicurezza che vacilla spesso sugli eventi più naturali della vita.

“La porta della camera da letto di mamma e papà deve rimanere chiusa: troppe fotografie di me bambina appese al muro e un po’ di vestiti in disordine sul letto ancora sfatto”, conclude lei.

Non resta che un passaggio in cameretta, ma entrarci è un sussulto al cuore. Il fenicottero rosa, ricevuto come ultimo regalo di compleanno dall’amica di sempre, osserva, come se avesse magicamente preso anima, ogni mossa della ragazza, ma soprattutto scruta i suoi pensieri: “Il divano ed il mio letto sono così drammaticamente vicini. Un uomo si aspetta sempre che gli incontri con le femmine finiscano tra le coperte…”.

Il piumone è delicatamente appoggiato sul cuscino, segue senza grinze il profilo del materasso.

Continua la fantasia della ragazza: “Mi pare un’alcova perfetta, però lui è qui per studiare… vorrà varcare questo confine? Come dirgli di non superarlo oggi, senza uccidere il nostro confuso legame?”.

Si ferma sull’uscio qualche minuto a ragionare su come motivare un ipotetico no, qualora necessario, qualora davvero voluto.

Il campanello suona delicato, la ragazza ed il cane si precipitano all’uscio. Pochi istanti e lui è sulla porta di casa, si sfila quel cappotto elegante a cui stonano le tasche davanti leggermente sgualcite. “Che strano, è sempre così puntiglioso, forse oggi si sente più a suo agio con me da non presentarsi con un abbigliamento perfetto”.

“Hai un acquario?”, debutta lui, dopo un frettoloso e freddo saluto.

“No? Perché?”, risponde incredula la ragazza.

“Sento un rumore come d’acqua che scorre”, ribatte il ragazzo.

“ E’ il frigorifero!”, afferma lei.

Ridono i due, con uno sguardo complice: la carta da parati ed il profumatore d’ambienti, in un eclettico incontro di forme, odori e tonalità che ricordano un mercato indiano, avvolgono quei momenti.

Siedono attorno al tavolo del soggiorno. Il libro è aperto e la mente scorre tra formule matematiche e calcoli appuntati sui quaderni.

Il fenicottero rosa continua ad osservare: il salotto si è idealizzato in una splendida scatola di cioccolatini, dal colore rosso acceso, con la brillantina e un grandissimo fiocco in tinta a coronarne l’intimità. Una scatola spensieratamente idilliaca e pura, che nessuno, mai e per nessuna ragione al mondo dovrà violare.