'Alassio Be Fine Break': marzo a prezzi speciali per la tua remise en forme nella Città del Muretto

Alassio Be Fine Break, per staccare la spina dalla routine quotidiana e favorire la tua “remise en forme” in vista della primavera: ecco i weekend all’insegna del benessere e dello sport nella magnifica Città del Muretto a prezzi scontati.

Per tutto il mese di marzo, cogli l’opportunità delle offerte speciali e prenota un super fine settimana ad Alassio in Liguria, per ritrovare il tuo benessere psicofisico. Grazie a un ricco programma di attività esperienziali, potrai accedere alla pratica di numerose discipline, di cui molte a titolo gratuito.

Scegli l’hotel tra quelli che hanno aderito all’iniziativa attraverso il portale VisitAlassio e prenota approfittando dell’offerta Alassio Be Fine Break, che ti regala uno sconto del 10% per un pernottamento di almeno 2 notti, o uno sconto del 15% se prenoti almeno 3 notti. E in più puoi accedere a tutte le attività gratuite!

Queste le attività a costo zero, cogliendo l’opportunità di Alassio Be Fine Break: Trekking Mulini a Vento; Meditazione in spiaggia; Trekking archeologico; Tai Chi Chuan in spiaggia, Trekking del Rosmarino.

Ma Alassio Be Fine Break ti offre anche altre esperienze indimenticabili: per una coccola speciale, sedute di elioterapia, lezioni Wave Walking, per una camminata attiva e tonificante in mare, escursioni in ebike, tra panorami e salite mozzafiato.

E c’è di più: oltre agli sconti in hotel e alle attività esperienziali, nel mese di marzo Alassio ospiterà alcuni importanti eventi sportivi, a cui potrai partecipare o assistere. Eccoli:

· GF Internazionale Alassio: Corsa di ciclismo su strada per amatori 12 marzo

· GF del Muretto: Granfondo Muretto Alassio MTB 19 marzo

· Regate Veliche organizzate dal Circolo Nautico al Mare : 17/19 marzo Settimana internazionale Vela d’Altura; 25/26 marzo Trofeo Carpaneda riservato alla classe Smeralda 888

· Tornei di tennis c/o il Tennis Hanbury Club che compie 100 anni 1923 -2023: Torneo super Next Gen Italy dal 3 a 12 marzo.

Tutte le offerte e le opportunità sono già consultabili sul portale VisitAlassio. Ma occorre attivarsi presto: il tuo meraviglioso weekend rigenerante ti sta già aspettando ad Alassio!

Desideri maggiori informazioni? Chiamaci al numero 0182 647027 oppure scrivi a info@visitalassio.eu