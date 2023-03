Le agoniste della Ginnastica Mondovì incantano il pubblico al teatro di Alba

Non più solo nei palazzetti ma anche sul palcoscenico, in particolari occasioni, mi piacerebbe portare la "Ginnastica" questo è la proposta che da un pò di tempo la Direttrice Tecnica Regionale della Federazione Ginnastica d'Italia Daniela Schiavon, aveva presentato alle Società.

E' così che sul finire del carnevale nel Teatro Sociale "Giorgio Busca" di Alba è partita l'idea di dare il via allo spettacolo "Coriandoli di Ginnastica" perfettamente organizzato da Laura Revello, nome di spicco nello sport non solo regionale. Sedici Società del Piemonte hanno aderito all'invito e tra queste la Ginnastica Mondovì che ha schierato le sue migliori agoniste: Paola e Rebecca Voarino, Beatrice Lovera, Joana Alessia Neacsu, Giulia Filippi, Giorgia Casagrande, Linda Capello, Agnese Fachino e Melissa Borgna (in ordine da sinistra in foto, ndr).

Moltissimi spettatori sono stati attratti da questa Kermesse di musica, arte, canto, danza, ginnastica che ha dato vita a tutte le forme di espressione corporea e hanno applaudito a scena aperta sia nello spettacolo pomeridiano sia in quello serale. Molto apprezzate le nostre ginnaste che hanno iniziato la loro esibizione con un collettivo a corpo libero su musica molto lenta e romantica con movimenti fluidi e quasi sognanti per poi esplodere in un ritmo dirompente e dinamico con volare di attrezzi, nastri, funi, cerchi che ricadevano nell'aria come una pioggia di coriandoli.

Al termine la Tecnica Federale Edith Bernelli e la Coreografa Sara Bodio, si sono dichiarate molto felici per aver suscitato emozioni e la D.T. della Società monregalese Silvia Ghibaudo ha elogiato il lavoro svolto e il successo ottenuto.