Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi delle Sorelle Clarisse di Bra

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella loro riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che, insieme al bel disegno dell’artista braidese Pinuccia Sardo , vogliono accendere le ragioni della speranza che è in noi.

La trasfigurazione di Cristo non è altro che l’uomo Gesù, rifiutato e rinnegato da tutti, incamminato verso la croce, che si manifesta totalmente altro: accolto da Dio e confermato presso Dio proprio nell’umanità crocifissa si rivela la sua vera natura, la gloria del Figlio di Dio: in Lui il Padre ha posto il suo compiacimento.

È bello che noi siamo qui. Stare qui, davanti a questo volto, dove tutto converge: la legge, i profeti, il sole; l'unico luogo dove possiamo vivere e sostare. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, e possiamo solo camminare, non stare. Qui è la nostra identità, la fine del viaggio, di un esule il ritorno a casa. Trovare Cristo è trovare senso e bellezza del vivere.

Così ci sorprende la Quaresima, un tempo che consideriamo triste, penitenziale, violaceo, con un Vangelo di luce a ricordarci che la vita spirituale consiste nella gioiosa fatica di liberare la luce e la bellezza sepolte in noi, e nell'aiutare gli altri a fare lo stesso. La cosa più bella che un amico può dirmi è: «Sto bene con te, perché tu fai uscire, fai venire alla luce la mia parte più bella. Spesso addormentata in noi, come in letargo. Il Vangelo viene per questo, viene come una primavera: porta il disgelo nei cuori, risveglia quella parte luminosa, sorridente, generosa e gioiosa che abbiamo dentro, il nocciolo, il cuore, la nostra vera identità. Lo stupore di Pietro: «Che bello qui! Non andiamo via...» ci fa capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti alla trasfigurazione, a ricevere un cuore di luce. Contemplando il Signore, veniamo trasformati in quella stessa immagine (2Cor 3,17-18). Contemplare, trasforma: tu diventi ciò che guardi con gli occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signore. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «Che bello!» gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato. E da lui acquisisco la bellezza del vivere.

Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: una nube li coprì e venne una voce: «Ascoltate Lui». Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Figlio: «Ascoltate Lui». La fede biblica è una religione non della visione, ma dell'ascolto. Sali sul monte per vedere, e sei rimandato all'ascolto. Scendi dal monte, e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: «Ascoltatelo». La visione del volto cede all'ascolto del volto. Il mistero di Dio e il mistero dell'uomo sono ormai tutti dentro Gesù. Quel volto parla e, nell'ascolto di Gesù, ascoltatore perfetto del Padre, anche noi diventiamo, come lui, figli e volto del Padre.

A volte, le schiarite, i periodi di sereno sono così intensi e belli che fanno dimenticare una stagione intera di freddo e di pioggia. Sembra di essere di casa da sempre, con tutte le luci accese. Poi passano, rientrano nel nulla, cancellati come non fossero mai esistiti da quello che si vede, che ha la faccia uniforme di tutti i giorni, pietrificato da secoli. Alla comunità credente è chiesto di avere sempre in dotazione quella schiarita, magari breve, come una breve giornata di sole, non tanto a vantaggio proprio, ma in funzione di un servizio all’umanità intera, tentata di disperazione.