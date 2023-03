Biathlon, Campionati italiani Allievi e Ragazzi: Alice Ballario oro nell'individuale di Anterselva

Con l’individuale della categoria Ragazzi si è alzato il sipario della due giorni dedicata ai campionati italiani Under 13 e Under 15 di Anterselva (Bolzano), che assegnerà gli ultimi titoli della stagione nelle categoria che ancora gareggiano con i fucili ad aria compressa.

Sulle nevi della Südtirol Arena Alto Adige, i migliori Ragazzi e Allievi a livello italiano si sono dati battaglia per conquistare un posto sul podio.

Dominio piemontese nella gara Ragazzi femminile: grazie a una prova al poligono perfetta, Alice Ballario è salita sul gradino alto del podio in 15’00’’8 (0 0 0). La biathleta dell’Entracque Alpi Marittime ha preceduto la compagna di sodalizio, Giada Grosso (15’13’’3; 1 0 0), che fa anche registrare il miglior tempo sugli sci, e l'altoatesina Lisa Hochrainer dell’Asv Ridnaun (15’55’’7; 0 1 1). In top 10 entra anche Beatrice Lai (Alpi Marittime) che chiude al 7° posto (16'27''5). Il Piemonte occupa anche la 13^, 14^ e 15^ posizione grazie alle performance di Elena Carletto (Alpi Marittime9, Cloe Giordano (Alpi Marittime), con quattro errori ciascuna, ed Erica Tassone (Valle Stura). Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime)è 27ª, mentre Lodovica Raineri (Valle Ellero) chiude al 29° posto. Frida Bernardi Galfrè ha chiuso la sua prestazione del 60° posto, 73^Letizia Dho (Valle Ellero), 74^ Penelope Stella (Nordico Pragelato), 77^ Alice Tomasin (Valle Stura), 78^ Maria Dho (Valle Ellero), 79^ Caterina Vivalda (Valle Ellero).

Al maschile, il primo piemontese è Andrea Quaranta (Alpi Marittime) che ha chiuso al 18° posto nella gara vinta da Gabriele Carrara. Il portacolori del Fondo Val Sole ha fatto scattare il cronometro sul 17’18’’9 (1 0 0), commettendo un solo errore al poligono. Alle sue spalle, si è piazzato l’atleta di casa, Elisa Steinkasserer dell’Asv Anthlozertal (17’38’’; 2 0 0), che ha preceduto Nicolò Pedranzini dell’Alta Valtellina (17’48’’5; 0 0 1). Al 22° posto il cuneese Liam Lisciandrello (Valle Pesio), con due errori al poligono (0 0 2). Gli altri cuneesi hanno così chiuso: 30° Lorenzo Crimaldi (Alpi Marittime), 32° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 36° Joei Lisciandrello (Valle Pesio), 37° Gioele Revelli (Alpi Marittime), 38° Jonathan Giordano (Alpi Marittime), 40° Thiago Ghibaudo (Valle Stura), 42° Thomas Audisio (Alpi Marittime), 45° Luca Fulcheri (Valle Ellero), 55° Matteo Parola (Valle Stura), 57° Gabriele Siccardi (Valle Stura), 60° Luca Bruna (Valle Stura), 61° Pietro parola (Valle Stura), 70° Thomas Quaranta (Alpi Marittimee), 73° Niccolò Fenoglio (Valle Ellero).

Tra le Allieve, oro sfumato per la cuneese Luna Forneris che paga l'errore nella seconda serie e chiude alle spalle dell'altoatesina Lena Sofie Haller (Passeier). L'atleta dello sci club Alpi Marittime (22’08’’8; 0 1 0 0), medaglia d’argento, fa comunque registrare il miglior tempo sugli sci stretti. Infine, la valdostana del Brusson, Elodie Christille, è andata a completare il podio (22’46’’5; 0 0 0 0). In top 10 altre tre portacolori del comitato AOC e tutte militanti nello sci club Alpi Marittime: 6^ piazza per Iris Cavallera, 9^ e 10^ piazza occupate rispettivamente da Magalì Miraglio Mellano e Viola Camperi. Le altre Allievi hanno così chiuso: 16^ Lucia Brocchiero (Valle Stura), 21^ Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 27^ Marianna Dho (Valle Ellero)33^ Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), 36^ Caterina Parola (Valle Stura), 38^ Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), 49^ Sofia Bruno (Valle Ellero).

Al maschile, podio sfiorato per il cuneese Lorenzo Canavese: l'atleta delle Alpi Marittime nulla può contro l'egemonia dell'Alto Adige. Come da pronostico, Andreas Braunhofer (Ridanna), vince totalizzando una sola penalità nelle quattro serie di tiro e tagliando il traguardo in 22’07’’5 (1 0 0 0), precedendo così Rafel Santer dell’Ulten (22’39’’1; 0 0 0 0), mentre Jonas Tscholl dell’Asv Martell è andato a completare il podio (24’06’’6; 0 0 0 2). L'atleta portacolori dello sci club Valle Stura, Giacomo Barale, chiude al 10° posto con tre errori totali (26'54''8 - 0 2 1 0). Più attardati gli altri piemotesi in gara che hanno così chiuso: 15° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 21° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 28° Giacomo Maurino (Valle Stura), 32° Andrea Occelli (Valle Stura), 40° Mario Einaudi (Valle Stura), 41° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 44° Leonardo Brondello (Valle Stura), 45° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 65° Pietro Salvatico (Valle Ellero).