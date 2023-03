Biathlon, Mondiali giovanili: Carlotta Gautero sfiora il podio nell'individual femminile di 10 km

Una strepitosa Carlotta Gautero sfiora il podio nell'Individual femminile di 10 km dei Mondiali giovanili di biathlon (categoria Youth) che si stanno disputando a Shchuchinsk, in Kazakistan.

Assoluta protagonista in gara, per colpa di un errore all'ultimo poligono l'azzurra perde un piazzamento in zona-medaglia, arrivando a sei decimi di distacco dall'ucraina.

A vincere è stata la tedesca Julia Kink che ferma il cronometro in 32'23"8, dando un minuto a tutte, a partire dalla svizzera Alessia Laager (+59"8). Terzo posto per Oleksandra Merkushyna (+1'10"). La piemontese, aggregata alle Fiamme Oro, se lo ricorderà forse per diverso tempo quel tiro in piedi. Arriva alla piazzola consapevole di giocarsi la medaglia, e forse a tradirla è proprio l'emozione. Senza quei 45 secondi di penalità sarebbe stata addirittura medaglia d'argento, perché Laager è distante solo 10".

Un risultato comunque strepitoso, considerando che Gautero è una 2006 e combatte ad armi pari con tutte, malgrado la differenza di età.

Solo Kink ha una marcia (e due anni) in più rispetto all'azzurra cresciuta nello Sci Club Entracque Alpi Marittime. La tedesca (1-0-0-1) ha il secondo miglior course time dietro la connazionale Julia Tannheimer (un portento sugli sci ma con troppi errori al poligono, ben otto) e va a prendersi una vittoria meritatissima. Gautero è però l'unica tra le prime a provare a tenerle testa nel course time e sugli sci ha un ritmo costantemente tra le top-5. Il tempo e le possibilità per rifarsi certamente non mancano.

Il dominio di Kink oscura la corsa al podio, in cui Laager si contraddistingue per pulizia di colpi (1-0-0-0) e Merkushyna per freddezza e freschezza nel momento decisivo: l'ucraina commette zero errori all'ultimo poligono e beffa Gautero nei 400 metri finali, recuperandole tre secondi.