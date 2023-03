Calcio Serie D: un punto per il Fossano con il Legnano, al "Pochissimo" finisce 1-1

Il Fossano muove la sua deficitaria classifica conquistando un punto contro il Legnano nella trentesima di campionato. Il risultato finale di 1-1 (Cani e Alfiero) rispecchia il sostanziale equilibrio visto sul prato del Pochissimo.

LA CRONACA

La prima occasione, di marca ospite, arriva al 10'. Talarico pennella in mezzo, Zeroli è puntuale nella proiezione offensiva ma impreciso nella conclusione. Episodio di rilievo poco dopo il quarto d'ora di gioco. Fogliarino, servito da Galvagno, entra in area di rigore dove viene messo giùda Zeroli. L'arbitro decreta il rigore ma Alfiero si fa parare il tiro da Ravarelli. Non paga la soluzione (centrale) scelta dall'attaccante, l'estremo difensore respinge di piede. Il Legnano, pur senza forzare i ritmi, si porta in vantaggio a fine primo tempo. E' il 41' quando Talarico avvia un contropiede e serve con precisione Cani che batte l'incolpevole Chiavassa in uscita disperata: 0-1.

Subito un cambio, per Viassi, ad inizio ripresa: Quaranta rileva Foschi. Poco dopo tocca a Viglietta, in campo al posto di Barbagiovanni. Talarico in grande giornata: al 10' cross preciso per la testa di Mamadou Kone, Chiavassa è ben appostato e blocca a terra. Il Fossano ha una preziosa chance al 14'. Ravarelli respinge su Malltezi, Galvagno a botta sicura trova ancora il portiere ospite. Al 61' termina la partita dell'autore del gol Cani, gli subentra Banfi. Poco dopo out Staffa per Venocchi. La squadra di Viassi non demorde e pareggia al 71'. Pregevole cross dalla destra di Malltezi, Alfiero sul primo palo corregge in rete, 1-1. Pronta replica del Legnano: O. Kone mette fuori a tu per tu con Chiavassa. Il risultato non cambia più. Nono pari e nono punto per i blues, i lilla salgono a 44.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Barbagiovanni (48' Viglietta), Cannistrà, Scotto, Foschi (46' Quaranta); Simonetta, Premoli; Malltezi, Galvagno, Fogliarino (88' Marin); Alfiero. A disp: Ricatto, Medda, Delmastro, Crosetti, Costantino. All Viassi

Legnano (3-5-2): Ravarelli, Zeroli, Mapelli, Arpino; Talarico, Staffa (69' Vernocchi), Donnarumma, Kone Odjoubie (75' Bamba), Silvestre (85' Losio); Cani (61' Banfi), Kone Mamadou (75' Galli). A disp: Cirenei, Felici, Calabrò, Coratella. All Punzi

Gol: 41' Cani, 71' Alfiero

Ammoniti: Zeroli, Barbagiovanni

Arbitro: Gianluca Li Vigni di Palermo, assistenti Nicolò Pasquini di Genova e Simone Colella di Imperia