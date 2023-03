La fiaccolata sulle piste ha chiuso le lezioni di sci e snowboard dall’ASD Cuneoski2000

Con la fiaccolata che ha illuminato le piste di quota 1400 si è concluso sabato sera il ciclo di lezioni di sci e snowboard organizzati, a partire dal 21 gennaio, dall’ASD Cuneoski2000 grazie alla collaborazione della scuola di sci Equipe Limone.

Grande soddisfazione per il Direttivo dell’Associazione, presieduto da Massimo Garello, che ha visto l’adesione al corso di oltre 250 iscritti a partire dai 4 anni di età.

La filosofia dell’Associazione è di proporre un’attività di avvicinamento e perfezionamento dello sci alpino e snowboard all’insegna del divertimento e dell’aggregazione, tralasciando l’aspetto agonistico.

“Insieme è più bello” – questo il motto che ha spinto il gruppo di volontari di Cuneoski2000 a proporre per questa stagione sciistica due turni di corso, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 17, al fine di condividere con i bambini e gli adulti partecipanti all’attività la filosofia societaria.

Il trasporto in autobus in clima allegro, la merenda di fine corso per un momento conviviale sono solo alcuni aspetti che hanno regalato sorrisi e divertimento a tutti gli iscritti.

La fiaccolata di sabato è stata occasione per ringraziare anche tutte le famiglie che ogni anno si affidano all’Associazione nonché il gruppo di volontari Cuneoski2000 impegnati alla buona riuscita del corso.

Durante le ultime giornate di corso tutti i partecipanti hanno partecipato altresì all’estrazione di premi e gadget messi a disposizione dall’Associazione e dai diversi sponsor che hanno collaborato alla buona riuscita del progetto.

Passione, entusiasmo, divertimento, condivisione, aggregazione questi i messaggi che l’Associazione, grazie al lavoro di coordinamento del Direttore Tecnico Stefano Garello, hanno voluto trasmettere durante questa breve ma intensa esperienza sulle piste di Limone.

L’Associazione ha dato l’arrivederci alla stagione 2024 ricordando anche l’iniziativa estiva Summer Camp che ormai da quattro anni è diventato progetto molto apprezzato sul territorio cuneese.

Il Summer Camp, dal 12 giugno al 11 agosto, vedrà i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni vivere un’estate all’insegna di numerose attività sportive multidisciplinari sotto la guida di esperti in scienze motorie e tecnici federali.

Per i ragazzi dai 10 anni in su torna anche l’appuntamento alla Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri dal 9 al 15 luglio per un Camp Residenziale all’insegna dello sport e della natura.