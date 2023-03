Sci di fondo: Opa Cup, Lorenzo Romano sfiora il successo nell'individuale di Premanon

Lorenzo Romano ha regalato all’Italia il primo podio di giornata nella tappa di Opa Cup francese. Sulle nevi di Prémanon, il carabiniere di Demonte ha chiuso al secondo posto l’individuale in tecnica libera del circuito continentale, con il tempo di 21’47’’7. Un ottimo risultato che, però, ha lasciato un po’ di amaro in bocca al fondista italiano che, fino a 300 metri dal traguardo, era in vantaggio di circa un secondo su tutti. Poi, la caduta di un atleta francese davanti a lui gli ha fatto perdere secondi preziosi e chiudere così alle spalle del tedesco Florian Notz (21’47’’) di appena sette decimi. Una prova che conferma l’ottima condizione mostrata da Romano nella tappa di Coppa del Mondo di Dobbiaco (Bolzano) e che potrebbe aiutare il piemontese a realizzare il sogno di partecipare alla 50 chilometri di Holmenkollen (Olso) in programma il prossimo fine settimana.

Terza piazza per lo svizzero Antonin Savary (21’53’’6), che ha preceduto il francese Victor Lovera (21’57’’7).

Tripletta svizzera tra gli Under 20, con gli elvetici che hanno occupato tutti e tre i gradini del podio. È stato Niclas Steiger (23’32’’) a conquistare la vittoria, davanti ai connazionali Fabrizio Albasini (23’47’’1) e Pierrick Cottier (24’10’’4).

Buona prova per i piemontesi in gara, che hanno chiuso tutti nei primi dieci, con Davide Ghio (Fiamme Gialle) che si è fermato ai piedi del podio in 24’16’’8, mentre Martino Carollo (Fiamme Oro) ha chiuso al 7° posto (24’21’’7).

Tra le U20 femminili, podio sfiorato per la piemotese Elisa Gallo che ha visto sfumare il podio per una manciata di secondi. La cuneese delle Fiamme Gialle ha chiuso con il tempo finale di 25’59’’7. La gara ha fatto segnare la supremazia della Svizzera: l’elvetica Marina Kaelin ha fatto il vuoto, chiudendo la sua prova in 25’12’’, precedendo così la connazionale Siri Wigger (25’45’’5), mentre l’andorrana Gina Del Rio (25’55’’1) si è aggiudicata la terza piazza.

Dopo i Senior e gli Under 20, sono scesi in pista Aspiranti e Allievi, impegnati anche loro in un’individuale in tecnica libera, che in questi giorni sta ospitando gli Opa Games, oltre alla penultima tappa di Opa Cup. Tra le Allieve Ottima prova per Matilde Giordano, quinta e prima delle italiane al traguardo. L’atleta dell’Alpi Marittime Entracque, campionessa italiana sprint in carica, ha lottato per il podio e, fino a metà gara ha fatto registrare il terzo tempo parziale, per poi chiudere quinta in 14’54’’3. La Svizzera ha occupato due terzi del podio e ha piazzato ben tre atlete nelle prime quattro posizioni. A imporsi è stata l’elvetica Chiara Froelich (14’18’’6), che ha preceduto la connazionale Lina Bundi (14’33’’7), mentre la tedesca Sarah Hofmann (14’35’’5) è andata a completare il podio.