Volley A1F. Cuneo, vittoria in rimonta: Drews trascina le Gatte al successo per 3-2 su Perugia

Cuneo vince in rimonta al PalaBarton. Sotto 0-2, la Granda S.Bernardo riesce nell’impresa di ribaltare la situazione ed imporsi agevolmente al tie break contro la Bartoccini Fortinifissi Perugia.

La partita finisce come all’andata, 3-2 per le Gatte con parziali 25-22/26-24/17-25/23-23/10-15.

Un risultato che, alla fine, soddisfa entrambe le squadre: Cuneo sorride per la seconda conferma consecutiva dopo l’affermazione di Macerata, mentre le umbre (anche per la contemporanea sconfitta interna di Pinerolo con Busto Arsizio) mettono un mattoncino forse definitivo verso la corsa alla salvezza.

Ottima gara dell’americana Danielle Drews, stabilmente in campo al posto di Greta Szakmary dalla metà del terzo set: per la schiacciatrice, che dopo aver preso per mano le compagne appena entrata è diventata decisiva nei restanti set meritando il premio di Mvp dell’incontro, in totale 17 punti di pura maestria.

“Sono felicissima, ma tutte abbiamo fatto la nostra parte – le prime parole di Danielle Drews a fine incontro -. Siamo ormai abituate al tie break, oggi abbiamo fatto nostra una partita molto complicata”

LA PARTITA

PRIMO SET. Nonostante due battute punto di Cecconello e Kutnetsova che permettono a Cuneo di portarsi avanti di un punto, è Perugia a trovare il break sul 12-10. Le Gatte si rimettono in corsa a 14 con un muro di Gicquel, il set procede sui binari dell’equilibrio fin quando va al servizio Santos e grazie ad un suo ace, un altro messo a terra da Guerra ed il punto in attacco di Gardini Perugia scappa 18-14. C’è il cambio della diagonale palleggiatore opposto per coach Bellano che richiama in panchina Signorile e Gicquel per far posto a Klein e Diop, ma sono ancora le umbre ad allungare 20-15 grazie a Nwakalor. Rientrano le due titolari, Cuneo recupera due breakk e si porta a -2 (23-21) con Cecconello e Gicquel, ma nel ,omento topico lo staff piemontese commette una leggerezza: Bellano chiama il cambio Drews-Cecconello in battuta, ma il tecnico piemontese non si accorge che ci sono troppe straniere in campo e la sua sostituzione non è convalidata. Perugia ringrazie e chiude con Guerra (25-21). Migliore attaccante per Cuneo Sofya Kutznetsova con 5 punti su 7 attacchi (67%) ed un ace.

SECONDO SET. Parte forte Perugia che scappa 6-3, il time out di Bellano rimette in corsa le sue ragazze che piazzano un parziale di 4-0 e ribaltano la situazione portandosi avanti 6-7. Nuovo strappo della umbre che vanno sul 15-12 grazie a Gardini ed un ace di Galwoska, poi sul 18-15 per le padrone di casa va in battuta Signorile e, con un parziale di 5-0, Cuneo ribalta la situazione una seconda volta passando a condurre 18-20. Arriva anche l’ace di Drews che porta le Gatte sul +3 (19-22), ma basta un time out del tecnico perugino perché la situazione cambi ancora: un muro di Nwakalor su Gicquel, un secondo a bloccare Kutznetsova riportano la Bartoccini in parità, 22-22. Il set si chiude ai vantaggi in favore di Perugia (26-24) grazie alla palla attaccata in rete da Kutznetsova, che resta comunque la più prolifica tra le Gatte con 6 punti all’attivo nel set.

TERZO SET. Cuneo non demorde e impone la sua legge fin dalle prime battute. Trascinate da una strepitosa Gicquel (7 punti nel set), che finalmente si scioglie e mette in campo tutta la sua classe, le Gatte non hanno alcuna difficoltà ad accorciare lo svantaggio nella partita: subito avanti 4-8, poi 6-11, trovano il loro massimo vantaggio sul 8-14 grazie ad un muro di Kutznetsova. Perugia, quasi paga del punto salvezza appena incassato, prova a reagire ma lo fa solo timidamente: recupera un paio di break prima che Cuneo affondi il colpo: muro di Gicquel per il 15-22, poi il set ball è propiziato da una debordante Drews (mandata in campo dal primo istante da Bellano al posto di Szakmary) sul 16-24. Cambio palla perugino ed arriva il primo tempo di Cecconello, che chiude il discorso (17-25).

QUARTO SET. Sicuramente il più intenso e bello. Le due squadre proseguono praticamente con il sistematico cambio palla fino al break in favore di cuneo propiziato da Danielle Drews, ancora in campo al posto di Szakmary, sul 14-16: il suo punto arriva dopo un lunghissimo scambio. L’equilibrio comunque non si spezza e quando Gicuqel mette fuori l’attacco in parallela gli scenari sembrano davvero possibili su ogni svolgimento. Ma ci pensa l’americana Drews a far pendere l’ago della bilancia in favore di cuneo: suo il punto del nuovo +2 sul 21-23, ma anche quello che porta le Gatte al set ball (22-24). Perugia ne annulla uno, ma a portare la partita al tie break è Gicquel (23-25).

QUINTO SET. Tutto nel segno di Cuneo, che parte subito forte grazie al muro di Kutznetsova per l’1-3. Poi Cecconello piazza il colpo del +3 (1-4). Il vantaggio delle Gatte aumenta, 2-6 (Gicquel), poi con un muro di Hall (3-9) e l’attacco di Drews arriva il massimo vantaggio delle biancorosse sul 5-11. Perugia prova a reagire e si avvicina a - (9-12), ma è tardi: Cecconello porta Cuneo al match ball, mentre il sigillo lo pone Gicquel.