Volley A2/F: il Puma passeggia nei “Giardini di marzo” lombardi! La Lpm Bam Mondovì travolge l’Offanengo per 0-3

Il Puma passeggia nei “Giardini di Marzo” lombardi! Nell’ottantesimo anniversario della nascita di Lucio Battisti, la Lpm Bam Mondovì trova una netta e convincente vittoria sul campo della Chromavis Eco Db Offanengo per 0-3. Troppo evidente la differenza tecnica tra le due formazioni, con le Pumine brave e attente in tutti i fondamentali.

Una vittoria mai messa in discussione dalle ragazze di coach Solforati, che da domenica prossima saranno impegnate nella Pool Promozione. Giroldi ha distribuito con grande intelligenza tattica i palloni alle sue compagne, impegnando a dovere anche le centrali, che hanno risposto sempre presente. Insomma, una bella prova di solidità per la Lpm. Nelle Pumine da segnalare i 16 punti messi a segno da Laura Grigolo.

PRIMO SET: Buona partenza delle Pumine, avanti 1-3. Muro monregalese protagonista nelle prime battute e vantaggio della Lpm che sale a +7. Nel giro di 5 minuti coach Bolzoni chiama due time-out, ma la situazione non cambia. Ace di Laura Grigolo. Tanta imprecisione di Offanengo in attacco e la Lpm vola sul 7-17. In campo è dominio del Puma, confermato da un pesantissimo 8-21. Ancora un ace per le Pumine, questa volta di Populini ed Lpm vicina alla conquista del set sul 10-23. Le padrone di casa rosicchiano due lunghezze, ma poco dopo arriva il primo tempo vincente di Chiara Ripalbelli, che mette fine al primo set sul punteggio di 13-25.

SECONDO SET: si riparte con l’ace di Beatrice Giroldi, con la complicità del nastro. Centrali del Puma molto impegnate da Giroldi. Break monregalese ed Lpm sul 2-5. Pumine meno brillanti di quanto visto nel primo set e punteggio che torna in parità sul 7-7. Offanengo in campo con più equilibrio e solidità difensiva. Decortes inizia a carburare e la Lpm conquista un prezioso break. Punteggio di 9-12. Time-out chiesto da coach Bolzoni sull’11-15. Al rientro in campo arrivano due punti per Offanengo. Il Puma torna a spingere e con Populini a servizio va a condurre 18-14. Ancora un time-out chiesto dalla panchina della Chromavis sul 15-20. Ricezione cremasca non irresistibile e in casa Lpm arrivano altri tre punti. Decortes picchia duro e arrivano 9 set-point per il Puma. Al secondo tentativo arriva la stoccata vincente di Laura Grigolo, che chiude il parziale sul 16-25.

TERZO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 3-3. Le Pumine ingranano le marce alte e si portano sul 4-10. Time-out chiesto da coach Bolzoni. Due lunghezze recuperate dalla padrone di casa, ma Mondovì resta a +4. La Chromavis continua a lottare, ma le ragazze di Solforati concedono poco e niente alle avversarie. Sul 13-18 arriva il time-out di coach Bolzoni. Pumine avanti 15-21. Arrivano 7 match point per le Pumine. Al secondo tentativo arriva il muro di Decortes e Ripalbelli che chiude set e match sul 17-25.