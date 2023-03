Volley A2/F: terminata la Regular Season. Ecco gli impegni che attendono la Lpm Bam Mondovì nella Pool Promozione

Con le gare dell’undicesima giornata di ritorno, si è virtualmente chiusa la prima fase della serie A2 di Volley Femminile. La Regular Season ha emesso i suoi verdetti, con 12 squadre nel “paradiso” della Pool Promozione e 11 nel “purgatorio” della Pool Salvezza.

L’ultima giornata in calendario non ha modificato lo scenario della vigilia, con la Futura Busto Arsizio che nel girone A ha mantenuto la quarta posizione, mentre le Pumine di Solforati, pur conquistando un’importante successo ad Offanengo, hanno chiuso la prima parte di stagione al quinto posto. L’unica casella ancora da scoprire riguardava la sesta e ultima posizione del girone A, con una lotta all’ultimo set tra l’Albese Como e l’Hermaea Olbia.

Alla fine sono state le sarde di coach Guadalupi a strappare il biglietto per la Pool Promozione. Nel girone B Roma padrona assoluta, con le capitoline che hanno chiuso la Regular Season a punteggio pieno. Di seguito le classifiche di partenza delle due Pool e le avversarie, in casa e in trasferta, della Lpm.

Da ricordare che nella Pool Promozione si giocano gare di sola andata e la classifica di partenza prevede il ricalcolo dei punti delle squadre del girone B, in considerazione delle due gare in meno disputate rispetto le squadre del girone A. Nella Pool Salvezza, invece, la classifica non prevede ricalcoli, visto che le 5 formazioni del girone B giocheranno due partite in più rispetto le 6 del girone A.

Nella Pool Salvezza si disputa gare di andata e ritorno. La Lega dovrebbe rendere noto il calendario delle due Pool già nella giornata di domani, lunedì 6 marzo.

La classifica di partenza della Pool Promozione

1 ROMA VOLLEY 66 2 ITAS TRENTINO 56 3 S.G. IN MARIGNANO 50 4 MILLENIUM BRESCIA 48 5 CDA TALMASSONS 48 6 BSC SASSUOLO 47 7 IPAG MONTECCHIO 46 8 FUTURA BUSTO ARSIZIO 45 9 LPM BAM MONDOVI’ 45 10 MARTIGNACCO 42 11 SOVERATO 33 12 HERMAEA OLBIA 30

La Classifica di partenza della Pool Salvezza

1 ALBESE COMO 28 2 ESPERIA CREMONA 24 3 ORO CASH LECCO 22 4 ANTHEA VICENZA 21 5 OFFANENGO 21 6 EMIL. MONTALE 21 7 ASSITEC SANT’ELIA 15 8 AKADEMIA MESSINA 14 9 S.S. MARSALA 12 10 CLUB ITALIA 9 11 3M PERUGIA 9

Le 6 partite della Lpm nella Pool Promozione