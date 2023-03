Europei atletica 2023, Iapichino argento in salto in lungo: nuovo record italiano

(Adnkronos) - Incredibile Larissa Iapichino agli Europei indoor 2023 di atletica leggera di Istanbul argento nel salto in lungo con 6,97. Si tratta del nuovo record italiano che in precedenza era della madre Fiona May con 6,91. Oro alla britannica Jazmin Sawyers, bronzo alla serba Ivana Vuleta.

Argento anche per la staffetta 4x400 femminile con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando: Crono di 3:28.61, migliorando di quasi due secondi il record italiano (stabilito due anni fa con 3:30.32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro) dietro soltanto all’imprendibile Olanda (3:25.66) e davanti alla Polonia (3:29.31).

Nove gli azzurri al via nelle finali individuali: nell’asta Claudio Stecchi, nel lungo Larissa Iapichino, sugli 800 metri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini ed Eloisa Coiro, nell’alto Marco Fassinotti e Christian Falocchi, nei 60 ostacoli Paolo Dal Molin e Lorenzo Simonelli. Diretta tv dalle 17.00 alle 19.05 su Rai 2.