A Fossano si presenta 'Noi, Voci Invisibili', il libro di Elisa Schininà

Il libro di Elisa Schininà, Noi, Voci Invisibili (Le Chateau Edizioni), continua il suo viaggio: la prossima presentazione è a Fossano, venerdì 10 marzo alle 18 nella Sala G. Barbero del Castello degli Acaja (Piazza Castello, 31). A moderare l’incontro sarà il giornalista Walter Lamberti, Direttore de “La Fedeltà” che dialogherà con Mara Barcella, psichiatra e vice-presidente de “La Voce di Elisa ODV” e Antonia Bassignana, madre di Elisa.

L’evento è a cura dell’associazione “La Voce di Elisa ODV”, organizzato con il patrocinio del Comune di Fossano e il supporto di” Sicilia in Europa” e della Di.A.Psi Savigiano-Fossano-Saluzzo.

Il ricavato dalla vendita del libro verrà devoluto al finanziamento del Progetto Giovani.

INFO



Ingresso libero

info@lavocedielisa.org.

Venerdì 10 marzo ore 18, Sala G. Barbero del Castello degli Acaja (Piazza Castello, 31, Fossano).

IL LIBRO

“Mi chiamo Elisa, vorrei star bene ma non riesco”

Il disagio di Elisa è quello di tanti altri ragazzi e le parole della scrittrice hanno lo scopo di “dar voce” a queste silenziose realtà di disagio e sofferenza. Per dare voce, per parlare di salute mentale, il libro ha già raggiunto diverse città e regioni: dopo la prima presentazione a Savigliano nel mese di settembre, partito dal Piemonte, è arrivato in Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria. Il libro è stato progettato in forma “multimediale”, con musica e immagini: per dare completezza al suo progetto editoriale, nell’attuale edizione ci sono due Qr-code che rimandano alla playlist Spotify selezionata dall’autrice che accompagnano la lettura dei capitoli e a una sua intervista.

La tappa di Fossano viene a completare l’area di intervento del Progetto Giovani, dopo aver già raggiunto Saluzzo, Racconigi, Cavallermaggiore, Cuneo. Ciò che racconta Elisa è certamente simile a quanto può succedere alle persone che abbiamo vicino, figli, amici, allievi. L’obiettivo della associazione “La Voce di Elisa ODV”, è di sostenere le attività del Progetto Giovani: intercettare precocemente il disagio psichico per limitarlo e dove possibile risolverlo, così da aiutare i giovani a superare la difficile fase di passaggio dalla adolescenza all’età adulta. Il Progetto Giovani - spiega la Dott.ssa Mara Barcella referente dell’area giovani della ASL CN1 e Vice Presidente dell’associazione - è un’iniziativa dei Centri di Salute Mentale di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

È rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che presentano problemi legati a sofferenza psichica (difficoltà relazionali, sintomatologia legata all’affettività, ritiro sociale, comportamenti autolesivi…). L’obiettivo del progetto è quello di intervenire precocemente, attraverso percorsi individualizzati, ai primi segnali di disagio perché uno dei più importanti fattori di prevenzione é permette la prosecuzione di un normale percorso di sviluppo giovanile e offre alla persona ulteriori fattori protettivi. Il gruppo di lavoro dedicato è composto da Medico psichiatra, Psicologa/psicologo, Educatori professionali, Infermieri, Assistente Sociale. I ragazzi possono contattare gli operatori del Progetto Giovani con un messaggio whatsapp al numero +39 338 9395108 per i territori di Savigliano, Fossano e limitrofi o al numero +39 346 7805781 per Saluzzo e limitrofi.

Parlare di salute mentale è importante, urgente e necessario. E le storie e le testimonianze di chi vive, o ha vissuto, situazioni di fragilità psicologica sono uno strumento quanto mai prezioso per avvicinare le consapevolezze di tutti verso quell’abisso che è la psiche umana. Perché se è vero che, a volte, comprendere è impossibile, conoscere è assolutamente necessario. In questo testo l’autrice ha deciso di ripercorrere e analizzare tutti i gradi del travaglio che le ha procurato la malattia, senza compiangersi, con una scrittura piana e temperata; anche in lei la volontà di conoscere ha prevalso sulla sofferenza, dominata e sconfitta, seppure brevemente attraverso l’analisi e la descrizione di quanto le stava accadendo.

LA VOCE DI ELISA ODV

Organizzazione di volontariato (sede: Casa Azzurra - Strada Cavallotta, 5, Savigliano, Cuneo) ha l’obiettivo di dare voce per parlare, raccontare, “fare rumore” sulle tematiche della prevenzione e della salute mentale. Creare Cultura: educare e creare una comunità educante. Cosa vuol dire essere adolescenti, cosa vuol dire diventare adulti. Cosa vuol dire stare male. La cura nasce dalle famiglie, dagli adulti, dai pari, dal tessuto sociale. La cura siamo noi. Dobbiamo solo imparare a farlo. Creare Spazi di Intervento: permettere a qualunque ragazzo di accedere a un percorso di intervento altamente qualificato, specializzato, multi-professionale, intensivo e soprattutto economicamente accessibile. Questo non è solo un dovere clinico, ma anche etico. “La Voce di Elisa” nasce dall’incontro di due storie: la storia di Elisa, che ha sofferto e ha combattuto perché la sua voce fosse ascoltata, e la storia del Progetto Giovani, programma di intervento precoce in età adolescenziale e giovane adulta del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN1. Da questo incontro è nata una nuova storia, che vuole radicare sul territorio la cultura del benessere psichico affrontando i problemi e le dinamiche insite del periodo adolescenziale e della prima età adulta.