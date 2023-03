Innovazione nello sport e finanziamenti europei: se ne parla al Rondò dei Talenti di Cuneo

Tutto pronto negli spazi di Plin Education al primo piano del nuovo Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo 1) per l’incontro “L’innovazione nello sport”, previsto per lunedì 13 marzo alle ore 15.

Un incontro formativo-informativo rivolto in modo particolare ai tecnici e agli amministratori pubblici, pensato per sintetizzare le opportunità di finanziamento europeo per il settore sportivo. Un momento importante, che intende servire da stimolo per concretizzare idee, progetti e desiderata e che prevederà parimenti un apposito workshop laboratoriale.

Interverranno, tra gli altri, Claudia Martin (delegata provinciale CONI Cuneo e consigliera d’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), Andrea Marino (presidente PLIN Impresa Sociale), Alberto Bichi e Sebastiano Lommi (rispettivamente executive director e junior director di Epsi) che presenteranno l’European Platform for Sport Innovation, delineando altresì le principali opportunità di finanziamento europeo per lo sport.

Ingresso libero con posti limitati, prenotazione consigliata su Eventbrite o via mail a info@plineducation.it.