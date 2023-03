Alta Langa DOCG: bollicine gastronomiche che raccontano le osterie delle alte terre di Langa

“Alta Langa DOCG, anima di un territorio”, un vino che racconta le alte terre delle Langhe, in un binomio tra tradizione gastronomica e umanità.

Il Consorzio Alta Langa DOCG ha presentato, nella splendida cornice della sala incontri della Banca d’Alba, questo progetto che racconta la cucina “made in Alta Langa”, caratterizzata da un vissuto al femminile che, fin dall’ ‘800, esprime il concetto di osteria, come luogo di incontro nei paesi, dove l’ottimo cibo di un tempo viene proposto ancora oggi, in tempi moderni in cui la tradizione culinaria del territori può essere esaltata dai grandi vini come le bollicine langarole.

E così, in un cofanetto, vengono riassunte le storie di 14 osterie dell’Alta Langa dove è custodita la tradizione di questo territorio, tutto da scoprire.



«Porteremo in giro lo spumante Alta Langa DOCG abbinato alla cucina dell’Alta Langa nelle grandi città, per serate all’insegna della cucina autentica del tempo - ha dichiarato Mariacristina Castelletto la presidentessa del Consorzio di tutela – raccontata dalle anime di questo progetto, Luciano Bertello, Giulio Bava e Tino Cornaglia, e espressa nei piatti dai titolari delle osterie che, tappa per tappa, faranno conoscere il territorio partendo da un dialogo fatto di profumo e sapori dei piatti di questa cucina unica.Inizieremo a Torino, Milano e Genova».



«Un progetto che esalta l’anima del territorio - ha affermato lo storico e scrittore roerino Luciano Bertello - immortalata negli scatti di Sergio Ardissone, e nei testi, con cui raccontiamo i valori delle alte terre di Langa. Valori di storicità, umanità (1876 la più antica con 5 che hanno vissuto le guerre mondiali e 9 la seconda), imprenditorialità contadina di paese nata soprattutto da donne, fin dagli ultimi anni dell’ ‘800. I piatti raccontano il ruolo sociale delle osterie, che erano anche cense e botteghe, e che riassumono la tenacia di persone che hanno vissuto anche le Guerre Mondiali sul nostro territorio. Quei tempi della Malora descritti da Beppe Fenoglio, e dai quali si è rinati».



«L’idea di abbinare l’Alta Langa DOCG alla cucina del territorio di produzione è piaciuta da subito, ed è cresciuta nel tempo - ha affermato Giulio Bava, già due volte presidente del Consorzio - e per la realizzazione ringrazio tutti gli attori: Luciano Bertello, Sergio Ardissone, Luigi Sugliano, la Banca d’Alba, il Consorzio. In questo modo le nostre bollicine confermato la loro grandezza che, ricordiamolo sempre, è data dal grande territorio dell’Alta Langa, fatto di uomini, luoghi, storia e anima. Il progetto serve anche per scoprire tutto questo, farlo proprio, e sentirsene parte».



La serata si è conclusa con la consegna degli attestati ai titolari delle 14 osterie che raccontano il territorio. L’Alta Langa DOCG si degusta anche così!