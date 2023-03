Bra: un errore nei calendari per la raccolta rifiuti

L’Ecosportello comunica che è stato riscontrato un errore nei calendari per i passaggi della raccolta dei rifiuti in città per l’anno 2023. In particolare, risultano errate le date relative alle utenze domestiche e commerciali nella Zona A per quanto concerne l’ultima settimana di marzo. Diversamente da quanto indicato nel calendario distribuito alla popolazione unitamente alle nuove dotazioni, la raccolta di organico e rifiuti indifferenziati verrà effettuata per entrambe le tipologie di utenze martedì 28 marzo e non lunedì 27, mentre il ritiro della plastica slitta da mercoledì 29 a giovedì 30 marzo e quello del verde dal 30 al 31 marzo. Corrette invece tutte le altre indicazioni.

I calendari corretti possono essere scaricati sul sito internet del Comune al link https://www.comune.bra.cn.it/it/page/informazioni-sulla-raccolta-rifiuti, oppure richiesti all’Ecosportello di corso Monviso 5A, che può essere contattato per ulteriori informazioni chiamando lo 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz.