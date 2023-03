Dalla primavera all'autunno: a Dogliani lavori pubblici per più di 3 milioni di Euro

Primavera, estate e autunno: non stiamo parlando di una collezione di moda ma di tre stagioni in cui i doglianesi vedranno il loro paese assumere nuove sembianze. A giorni infatti partiranno i primi lavori pubblici in diverse zone di Dogliani, per un investimento complessivo di circa 3 milioni e 350 mila Euro, cifra che, a detta del sindaco Ugo Arnulfo, non è mai stata investita prima per interventi che sono diventati necessari nell’ambito della sicurezza, dello sviluppo dei borghi e in chiave di accoglienza turistica.



«I primi lavori che verranno ripresi interessano il progetto de “I percorsi raccontati” - dichiara il sindaco Ugo Arnulfo - ed interessa in recupero del locale ad uso ricettivo ed i sentieri di Dogliani Castello. Un lavoro che verrà portato avanti da due ditte, per un investimento totale di circa 1 milione e 200 mila Euro.



Verranno poi eseguiti i lavori in piazza Martiri della Libertà, nel bando periferie, per circa 870 mila Euro, la messa in sicurezza dell’abitato di Dogliani per quel che riguarda gli interventi idraulici al Rea che così vedrà completato l’iter, iniziato nelle zone fuori abitato. Per questo intervento viene investito circa 1 milione di Euro.



Dopo aver ripristinato la parte del versante franato a Dogliani Castello con realizzazione di micropali e di un muro di sostegno (250 mila Euro), proseguiamo con il secondo e ultimo lotto per circa 330 mila Euro, che servono per la realizzazione di una nuova palificata e per il rifacimento del muro storico del castello, seguendo i dettami della Sovraintendenza. Da qui all’autunno ci attendono lavori pubblici importanti che renderanno Dogliani più sicuro e accogliente».