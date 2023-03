Dronero e Valle Maira: 16 imprese finanziate con 32mila euro per il Distretto Diffuso del Commercio

I contributi, per un totale di di 32.321,98 euro su una dotazione complessiva di 40.596 euro saranno destinati a interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, illuminazione esterna, etc...); sostegno di nuove attività (acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi); interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale).

Nell'ottica del Distretto Diffuso le 16 imprese ammesse sono due di Acceglio, una di Prazzo, due di San Damiano, due di Cartignano, due di Roccabruna e sette di Dronero.

“Siamo felici di questo risultato - queste le parole dell’assessore al Commercio Marica Bima -. Il bando, secondo le indicazioni della Regione Piemonte, che ovviamente abbiamo fatto nostre, voleva favorire e sostenere il commercio di vicinato e quindi le micro e piccole imprese del commercio al fine di garantire al cittadino consumatore servizi di prossimità. I tempi, dati dalla Regione, per la presentazione delle domande erano decisamente stretti eppure siamo riusciti nel nostro intento. In un momento non facile per il commercio avevamo deciso di destinare la maggior parte della dotazione finanziaria concessa dalla Regione direttamente alle imprese tramite contributi a fondo perduto, i risultati hanno premiato la nostra scelta".

"Le imprese del commercio - prosegue l'assessore Bima - sono fondamentali presidi di territorio; le sosteniamo e lavoriamo su tutti i tavoli per far sì che venga riconosciuto il loro ruolo, un ruolo, che in distretti come il nostro 13 comuni dalla bassa all'alta Valle Maira, va oltre il mero significato commerciale, queste imprese sono vere e proprie “piattaforma di relazioni”, luoghi dove oltre alle cose si incontrano le persone che vivono attivamente l’essere parte di una comunità”.

La somma residua (circa 8mila euro) verrà destinata, su indicazione della Cabina di Regia del Distretto Diffuso del Commercio, a implementare il fondo (di circa 10mila euro) destinato a interventi di arredo urbano.