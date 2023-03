Giornata dei Giusti tra le Nazioni: Mondovì ricorda Susanna Aimo, governante della famiglia della senatrice Liliana Segre

Originaria di Gratteria, frazione di Mondovì, si trasferì a Milano per lavorare come governante per la famiglia Segre, dove scelse di restare anche dopo l'emanazione delle leggi razziali. Dopo che i membri della famiglia vennero deportati nei campi di sterminio, conservò preziosi e fotografie che custodì fino alla fine della guerra.

Nel 2019 la Senatrice Segre, in occasione di una visita ad Alba, ha scelto di fermasi in visita privata a Mondovì proprio per rendere omaggio alla tomba della sua ex tata, portando così a conoscenza della Città la storia di Susanna Aimo.