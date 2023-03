Giornata di tesseramento per il Gruppo Alpini di Venasca

Domenica 5 marzo si è svolto a Venasca il tesseramento annuale del Gruppo Alpini locale. Due i momenti ufficiali della giornata, cominciata con la messa delle ore 11 officiata dal parroco don Silvio Peirano in suffragio degli Alpini “andati avanti” e proseguita con un momento di commemorazione che si è tenuto davanti alla lapide dei caduti, posta sotto l’ala di piazza Caduti. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Silvano Dovetta con l'assessore Dimanso e i consiglieri Ferrua, Monge Cuniglia e Madala; era presente, inoltre, il Generale Giacomo Verda, artigliere del Gruppo di Artiglieria da montagna “Aosta” della Brigata Alpina Taurinense, per anni di stanza a Saluzzo.

“Ringrazio ancora una volta il Gruppo Alpini di Venasca e il suo capogruppo Franco Allasina – ha detto Silvano Dovetta – per il suo costante e importante lavoro, prestato in tutte le occasioni organizzate nel 2022 e in particolare durante la festa patronale di Santa Lucia, quando si è ricordata la fondazione, centocinquanta anni fa, della Terza Compagnia Alpina La Venasca, una delle prime formazioni del Corpo degli Alpini. Il legame tra Venasca e gli Alpini è duraturo e forte e non a caso a dicembre la nostra amministrazione comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense. Un ringraziamento particolare al Generale Verda, che ci ha onorato della sua presenza in questa occasione”.

Alla giornata ha partecipato anche la signora Elisabetta Martina, di recente nominata madrina del Gruppo Alpini di Venasca.