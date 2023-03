Giovanni Borsa lascia la Presidenza della Fondazione casa di riposo di Paesana

Giovanni Borsa ha rassegnato le dimissioni da ruolo di presidente della “Fondazione casa di riposo di Paesana”.

In una lettera protocollata a Palazzo municipale il 1 marzo 2023, Borsa, che era stato nominato alla presidenza della casa di riposo nell’aprile 2014 e poi riconfermato a fine dicembre 2020 dal sindaco Emanuele Vaudano, ha rimesso nelle mani dello stesso primo cittadino il suo mandato.

Il 2 marzo, poi, sono nel frattempo giunte anche le dimissioni di Liliana Peirone, membro del Consiglio di amministrazione della medesima Fondazione, anch’ella nominata dal sindaco contestualmente alla riconferma di Gianpiero Borsa, nel 2020.

Entrambe le dimissioni avranno decorrenza a partire dal 21 marzo 2023.

Il CdA della “Fondazione casa di riposo di Paesana” era poi composto anche da Angelo Confalonieri, Massimiliano Comba e Roberto Alberto, questi ultimi due su nomine espresse dal Consiglio parrocchiale del paese.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Vaudano – ringrazia di cuore i membri che hanno deciso di rassegnare le dimissioni, ed in special modo il presidente Borsa, per gli anni dedicati alla guida della nostra casa di riposo. Non dimentichiamo infatti l’impegno che è stato richiesto nell’affrontare i delicati anni funestati dalla pandemia da Sars-Cov-2.

Il Comune – rassicura il primo cittadino – è comunque al lavoro per la surroga dei dimissionari, e per la nomina del nuovo presidente: su questo aspetto tutti noi Amministratori ci auguriamo che – così come si è verificato in passato, non venga meno la collaborazione del paese, e dei paesanesi, che in questo momento risulta essere indispensabile.

Lo scopo è quello di garantire piena continuità e operatività nella gestione dell’importante struttura assistenziale paesanese. Nell’ottica della continuità, ci tengo ancora a rimarcare come tutto il lavoro svolto sino ad oggi da Comune e Fondazione, in merito ai lavori che dovranno essere svolti sull’immobile, proseguirà con il nuovo CdA, per poter intervenire quanto prima e risolvere le criticità emerse negli ultimi tempi”.