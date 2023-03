Mondovì, in partenza tre 'Cantieri di lavoro': coinvolgeranno otto soggetti senza lavoro

Saranno ben otto i beneficiari dei “Cantieri di lavoro” che nei prossimi mesi verranno attivati dal Comune di Mondovì grazie agli appositi fondi regionali. L’importante misura di politica attiva sarà indirizzata, questa volta, alle persone disoccupate over 58, con l’obiettivo specifico di mitigarne il disagio economico e sociale, favorirne l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.



Tre, dunque, i “Cantieri di lavoro” attivati (Lavoriamo per Mondovì, Cultura per tutti e Un aiuto al nido) per otto beneficiari complessivi, di cui cinque assegnati al Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo Libero (tre al Settore Cultura e due al Servizio Asilo Nido Comunale) e tre al Dipartimento Tecnico - Settore Verde Urbano. Ciascun beneficiario presterà la propria opera trenta ore a settimana per duecentosessanta giorni complessivi, garantendo al Comune di Mondovì un supporto tecnico-operativo di prim’ordine, con inizio delle attività previsto per il prossimo mese di novembre.



Diversi, infine, i compiti richiesti ai singoli beneficiari della misura. Tra questi, la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali di pertinenza cittadina e la promozione del patrimonio culturale, monumentale ed artistico della città (es. supporto al personale nelle azioni di riordino e sistemazione di parte degli archivi storici o di gestione di eventi e mostre), il potenziamento degli interventi di pulizia degli ambienti dell’asilo nido (sia all’interno che all’esterno) e il miglioramento della vivibilità e della qualità degli spazi pubblici comunali.