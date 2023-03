Mondovì, per la Giornata della Donna si presenta la nuova Consulta Comunale Femminile

Verrà presentata il prossimo 8 marzo alle 17, in sala del Consiglio, la nuova Consulta Comunale Femminile di Mondovì, organo permanente di consultazione nato nel 2018 e volto a stimolare l’attuazione delle politiche in favore delle donne.

Una data di insediamento non casuale quella scelta dall’Amministrazione, che intende però superare la mera retorica per farsi strumento operativo di supporto, confronto e consulto.

Diverse in effetti le rappresentanti che potranno costituire la Consulta stessa, appartenenti a tre differenti categorie: le associazioni femminili attive sul territorio da almeno due anni; le forze femminili indicate da ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio comunale; le rappresentanti dei centri antiviolenza locali. Un organismo specifico che viaggia in parallelo con il Consiglio comunale, insomma, con cui condivide non a caso la durata temporale.

La Giornata internazionale della donna, allora, come ricorrenza ideale per inaugurare il nuovo corso della Consulta, ma soprattutto per testimoniare pieno sostegno e solidarietà al popolo iraniano.

"Ci è sembrato doveroso insediare la Consulta Comunale Femminile nel giorno esatto in cui si celebra l’iniziativa L'otto per l'Iran - ha dichiarato l’assessora alle Pari opportunità Francesca Bertazzoli - ideata dalla Consulta alle Pari opportunità del Comune di Savigliano e alla quale abbiamo aderito fin da subito insieme a molte città della Provincia. Alle 18, in concomitanza con le altre Amministrazioni, daremo quindi lettura di una dichiarazione di solidarietà al popolo iraniano (e in particolare alle donne) con la richiesta al Governo italiano e alle Istituzioni Europee di adoperarsi affinché cessi la sanguinosa repressione in corso e vengano garantiti i diritti delle persone arrestate. Al termine, verrà poi trasmessa la canzone “Baraye” di Shervin Hajipour, diventata l’inno alla libertà che accompagna la rivoluzione in Iran. Un messaggio importante da donne e per le donne che crediamo possa rappresentare l’effige più autentica della filosofia intrinseca alla Consulta".