Mondovì, sabato l'intitolazione della piscina. La vasca dei bambini poterà il nome di Giorgia Cavarero

Un momento che concluderà idealmente il percorso che ha consentito alla città di non perdere uno degli impianti più apprezzati ed utilizzati.

L'impianto natatorio, riaperto all'inizio del 2022, lo ricordiamo, è stato oggetto di un intervento di circa 2,5 milioni di euro, che ha interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi.

"Sabato la nostra Comunità si riapproprierà definitivamente di questo impianto, - commenta l'assessore allo sport e agli impianti sportivi, Alessandro Terreno - così caro ai monregalesi e non solo e così importante per tutto il territorio. La scelta del nome, effettuata attraverso un concorso di idee ideato da Avas-Fidas e che ha coinvolto gli studenti delle scuole monregalesi, ha indicato proprio questi aspetti: la piscina, infatti, sarà 'del Monteregale'. Per la Vasca dedicata ai bimbi, invece, le Amministrazioni Adriano e Robaldo hanno pensato alla intitolazione alla memoria della piccola Giorgia Cavarero e di tutti i bimbi che oggi sono i nostri angeli custodi".