Otto Comuni nel Coordinamento Pedagogico Territoriale con Mondovì capofila

Nell’ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (0-6), la Città di Mondovì assume il ruolo di capofila del Coordinamento Pedagogico Territoriale che comprende altri otto Comuni del Monregalese.



Garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali, superando disuguaglianze e barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali.

Nasce con queste finalità il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 istituito dal Decreto Legislativo 65 del 2017. La ferma volontà di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, insomma, provando a ridurre gli svantaggi, ad accogliere tutte le forme di diversità e a sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie.



I Coordinamenti Pedagogici Territoriali, allora, come nuclei operativi per provare a concretizzare le finalità suddette, come stabilito dalle apposite linee guida emanate nello scorso dicembre dalla Regione Piemonte. Ai singoli Coordinamenti, dunque, il compito di attuare un confronto professionale tra i referenti dei servizi, di promuovere azioni di formazione degli operatori, di dare impulso all’innovazione e alla sperimentazione educativa, di incentivare le modalità di partecipazione delle famiglie, di supportare le attività di monitoraggio e di valutazione della qualità dei servizi. Una sorta di cabina di regia allargata che si costituirà anche nel Monregalese e che avrà la stessa città di Mondovì nel ruolo di capofila, come deliberato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi.



Saranno otto, invece, le altre Amministrazioni locali che prenderanno parte al Coordinamento Pedagogico Territoriale avente Mondovì come capofila. Nei dettagli: Ceva, Farigliano, Garessio, Pianfei, Rocca de’ Baldi, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì. Un’indicazione unanime quella di indicare Mondovì quale capofila, sia per la sua centralità territoriale, sia per la molteplicità di servizi pubblici e privati 0/6, sia per i percorsi di continuità nella fascia 0/6 già precedentemente avviati.



«Grazie alla fiducia che i colleghi amministratori hanno voluto accordarci – il commento dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli –. I Coordinamenti Pedagogici Territoriali rappresentano uno straordinario strumento di equità cross-territoriale, insistendo su una fascia di popolazione particolarmente fragile. Fin da subito, dunque, ci impegneremo ad assicurare il massimo sforzo possibile, affinché l’azione dell’intero organismo risulti efficace e incisiva».