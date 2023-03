Pasqua solidale con la Cooperativa Sociale "Il Melograno"

La Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Il Melograno, che è attiva a Mondovì e a Cuneo nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità, bambini e ragazzi, organizza alcune iniziative con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e fare raccolta fondi per poter finanziare i propri progetti.

Martedì 28 marzo e martedì 4 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, a Mondovì in Corso Statuto (di fronte a Bar Comino) e sabato 25 marzo, dalle 9 alle 12,30, a Cuneo in Via Roma n°41 (di fronte a Zara), saranno disponibili, con un contributo minimo di 12€, uova di cioccolato al latte oppure fondente da 250g.

Sono realizzate e incartate interamente a mano dall'Azienda "Dolcezze di Riviera" SRL di Varazze.