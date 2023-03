Peste suina: esercito, tavoli di lavoro e reti chilometriche. E se si pagassero i cacciatori per abbattere i cinghiali infetti?

La peste suina continua a preoccupare gli allevatori, che in questo inizio marzo così freddo non hanno potuto contare sul vantaggio di un clima più temperato per abbassare il livello di contagio della malattia.

Nonostante gli interventi disposti dal piano di tutela emanato dal commissario nazionale per arginare il propagarsi del virus, Angelo Ferrari, la malattia avanza, ed il fatto di non parlarne più non significa che sia stata debellata. Anzi, tutt’altro, visto la Coldiretti ha chiesto di poter utilizzare l’Esercito per l’abbattimento dei capi infetti o sospetti tali e la Provincia ha istituito un gruppo di lavoro per adottare provvedimenti specifici sul territorio della Granda.

Una soluzione percorribile in maniera tempestiva potrebbe essere quella lanciata dall’allevatore di Carrù, Gian Marco Clerico: “I cinghiali sono animali abituati a percorrere molti chilometri in un giorno - spiega - per questo le reti di contenimento sono importanti ma non bastano: un capo infetto può trovarsi già lontano dall’area delimitata. Inoltre può accadere, ed è accaduto, che questi ungulati, che sono molto forti, le danneggino e riescano così a passare oltre. Secondo il mio parere la soluzione su cui puntare sono gli abbattimenti, che però vanno a rilento e non hanno raggiunto i numeri prefissati dal piano di contenimento per la peste suina africana”.

E quindi, cosa si potrebbe fare?

“Potrebbe essere utile dare un contributo ai cacciatori per ogni cinghiale ucciso. Si risolverebbe anche il problema di una certa ritrosia di chi va a caccia ad uccidere un animale che è importante nell’ambito della stagione venatoria”.

Una certa ritrosia che forse si può leggere anche nei pochi abbattimenti

“Il problema - conclude Clerico - è grave e non deve assolutamente peggiorare: se la peste si propagasse negli allevamenti di suini, crollerebbe un’intera economia, che nella nostra provincia è legata principalmente ad aziende di tipo familiare. Se non si abbattono i capi e quindi non si estirpa il virus alla radice, non ci sarà caccia neppure il prossimo anno e il nostro territorio diventerà un sorvegliato speciale, perdendo in attrattività turistica, economica e di sviluppo”.