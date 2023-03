Prevenzione neuro-cardiovascolare: incontro con i cittadini di Torre San Giorgio

Su invito del sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Arnolfo e della Libertas Cultura, giovedì 23 febbrai, si è tenuto un incontro con i cittadini nella casa Bonino, con il tema “Cultura che batte” incontro per la prevenzione delle malattie Neuro-Cardiovascolari.

Alla serata, organizzata da Cuore in Mente, hanno assistito più di ottanta persone. All’incontro hanno partecipato vari relatori di diverse specialità mediche, il dottor Baldassarre Doronzo cardiologo, la dottoressa Gisella Amoroso cardiologa e responsabile del format “Caffè del Cuore”, il dottor Paolo Cavallo medico dello sport, il dottor Fancesco Tarallo fisioterapista, la dottoressa Paola Vallauri psicologa- pscicoterapeuta, dottoressa Nicoletta Perucci dietista e Domenico Filippi presidente di Cuore in Mente. I partecipanti hanno apprezzato molto gli argomenti trattati e in chiusura molte sono state le domande rivolte ai relatori.

La serata si è conclusa con la degustazione delle Colombe Pasquali della Albertengo e delle paste di meliga della Ballari.