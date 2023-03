Rifreddo - il Comune finanziato per il progetto nazionale P.I.C.C.O.L.I. di Ministero e Anci

Non cessa il feeling del Comune di Rifreddo con i finanziamenti regionali e nazionali.

Il piccolo ente della Valle Po si è infatti portato a casa i circa 20mila euro di servizi legati al progetto P.I.C.C.O.L.I. proposto dal Dipartimento della funzione pubblica e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).

“Siamo davvero felici - commenta il primo cittadino Cesare Cavallo - di esserci aggiudicati anche questa opportunità per far crescere i nostri dipendenti e le nostre professionalità. Segno che i nostri progetti sono apprezzati non solo in zona ma anche anche a Roma”.

In merito al finanziamento occorre dire che lo stesso è stato acquisito nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” annualità 2014-2020 espressamente rivolto ai “Piccoli Comuni”.

Un progetto con una dotazione finanziaria di 22 milioni di euro di cui Anci è il centro di competenza nazionale per la progettazione partecipata e per la realizzazione degli interventi di affiancamento previsti per supportare i comuni nei processi di rafforzamento amministrativo.

A questo scopo Anci ha predisposto un set di interventi di formazione e affiancamento specialistico, organizzati in pacchetti tematici ed inseriti in uno specifico catalogo.

Gli interventi prevedono: Tutorial, Webinar, Focus group tematici, Affiancamento specialistico consulenziale, Community di scambio e circolazione delle informazioni.

Un percorso avviato in questi mesi da ANCI Piemonte che ha organizzato una serie di incontri tecnici sul territorio regionale allo scopo di illustrare i contenuti e lo stato di avanzamento del progetto.

Incontri che hanno riguardato anche il comune di Rifreddo ed a cui hanno partecipato Monica Eula, Team Manager per il Piemonte oltre agli amministratori e i dipendenti rifreddesi.

L’incontro sotto il Monbracco è stato particolarmente interessante in quanto i dipendenti comunali si sono confrontati direttamente con la Team Manager del Piemonte sulle tematiche in cui hanno maggior bisogno di supporto.

Il confronto ha permesso poi di creare un accordo per sviluppare un piano personalizzato in cui verranno trattati: webinar informativi, supporto amministrativo e tecnico.

“Per questa opportunità - aggiunge il vicesindaco Elia Giordanino - ci tengo a ringraziare Anci e la Team Manager Monica Eula ma anche i nostri dipendenti comunali hanno dato la disponibilità a partecipare agli aggiornamenti ed alla formazione che si svolgerà nei prossimi mesi”.

Insomma, per il piccolo comune della Valle Po un’altra occasione di crescita che consentirà sicuramente di gestire al meglio l’importante mole di finanziamenti ottenuti da Rifreddo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.