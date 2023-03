Savigliano, si è riunita l'assemblea annuale dei soci Avis

Si è svolta lo scorso venerdì 24 febbraio l’assemblea annuale dei soci dell’Avis Savigliano.

All’ordine del giorno lo stato economico finanziario dell’associazione e il bilancio delle attività 2022, nel quale si è evidenziato un incremento significativo del numero di donazioni e del numero di iscritti:

“Numeri che sono un segno ulteriore dell’attaccamento dei soci e della sensibilità dei saviglianesi che non ringrazieremo mai abbastanza.” – commentano dall’Avis – “Un risultato che ci auguriamo si possa confermare ed eventualmente migliorare anche grazie alle attività di promozione negli istituti superiori, in collaborazione con la Consulta Giovani Avis, che si sono svolti nel mese di febbraio e che continueranno a marzo in collaborazione con il CSV ed il Centro trasfusionale di Savigliano. Sono previste inoltre per il corrente anno la partecipazione ad alcune manifestazioni cittadine che si svolgeranno prossimamente.

Si informano infine i soci e tutti i cittadini che stiamo organizzando una gita sociale aperta a tutti a Ginevra che si svolgerà nel mese di giugno e che avrà come scopo quello di creare un evento di amicizia e condivisione tra i soci ed i simpatizzanti e di rinnovare il nostro storico gemellaggio con l’associazione avisina svizzera.”