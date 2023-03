Tempo Estate 2023: Cuneo apre le candidature al tavolo di lavoro

Il Comune di Cuneo è nuovamente al lavoro per progettare le attività estive rivolte a bambini e bambine, ragazzi e ragazze della città. È stato infatti pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore e del privato sociale, società sportive, parrocchie e associazionismo, che vogliano realizzare attività e iniziative estive per minori in età prescolare e scolare da inserire nel progetto “Tempo Estate 2023”.



Le proposte, che potranno rivolgersi alle fasce di età 0-3 anni / 3-6 anni / 6-17 anni, dovranno realizzarsi tra il 12 giugno e il 10 settembre sotto forma di centro estivo o di campo estivo residenziale con pernottamento.



Il Comune di Cuneo, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente i servizi alla popolazione, metterà a disposizione dei soggetti che presenteranno la propria proposta estiva, una serie di servizi tra i quali spazi e strutture comunali, impianti sportivi e aree pubbliche, oltre che personale qualificato per l’assistenza ai minori con disabilità.



L’Amministrazione garantirà piena autonomia ai proponenti e il tavolo di raccordo, a cui i soggetti saranno invitati a partecipare, permetterà la condivisione di una base comune di valori e principi cui attenersi, tra cui l’inclusione, la non discriminazione, il rispetto per l’ambiente, la sicurezza, la multidisciplinarietà delle proposte, con l’obiettivo di offrire alla città un progetto articolato, strutturato e accessibile a tutti.



L’obiettivo primario che l’Amministrazione si pone è rendere accessibili e inclusive tutte le attività estive, garantendo la più ampia possibilità di partecipazione, anche mediante forme di compartecipazione al pagamento delle rette a favore delle famiglie in difficoltà economica.



Gli operatori interessati a proporre un centro estivo e/o delle attività estive rivolte a minori, possono consultare l’avviso pubblico alla pagina Bandi e Gare d’Appalto in cui sono disponibili tutte le informazioni e il link di accesso al form on line di candidatura.