Una delegazione della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso all’Ambasciata francese in Italia

Mercoledì 1° marzo due delegazioni delle Riserva della Biosfera Unesco del Monviso e del Monte Peglia sono state ricevute a Roma, presso la sede dell’Ambasciata francese in Italia, da sua eccellenza l’ambasciatore Christian Masset. Nell’incontro sono stati presentati i progetti comuni delle due Riserve e le loro sinergie su temi di applicazione locale ma attinenti all'attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e nell'ambito delle linee del Trattato del Quirinale, che rafforza la cooperazione tra Italia e Francia. L’ambasciatore francese ha assicurato il suo supporto a sostenere le iniziative che verranno portate avanti, con particolare riferimento a quelle che avranno un respiro transfrontaliero e una rilevanza italo-francese.

La delegazione della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso, guidata da Dario Miretti, presidente del Parco del Monviso, ente gestore italiano della Riserva (in collaborazione con il francese Parc Naturel Régional du Queyras), era composta anche da Franco Audisio, uno dei componenti italiani del Comitato di Coordinamento della Riserva della Biosfera, da Agostino Bottano, sindaco di Villafranca Piemonte, e da Marco Perosino, senatore emerito della Repubblica Italiana e sindaco di Priocca.

"Grazie a questo incontro – dichiara Dario Miretti – abbiamo posto le basi per nuove collaborazioni transfrontaliere legate a temi di interesse comune e di rilevante importanza, come quelli legati all’emergenza climatica. Siamo profondamente colpiti dall’accoglienza che l’ambasciatore Masset ci ha riservato: non solo conosce il Saluzzese e le sue peculiarità ma si è detto desideroso di tornare in visita nei nostri territori".

La visita congiunta all’ambasciata francese in Italia rappresenta un ulteriore tassello del rapporto di collaborazione esistente tra la Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso e quella del Monte Peglia, presieduta dall’avvocato Francesco Paola: le due Riserve MaB Unesco hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa mirato alla definizione di progetti comuni su strategie climatiche, turismo, distretti del cibo e impresa eco-sostenibile.

Le due delegazioni hanno donato all’ambasciatore francese Masset un assaggio di prodotti dell’eccellenza enogastronomica del saluzzese e un piatto in ceramica di Deruta, espressione di alto artigianato del territorio della Riserva del Monte Peglia, decorato con i loghi delle due Riserve e riportante la frase “le Riserve della Biosfera Unesco del Monviso e del Monte Peglia insieme per la giustizia climatica e i diritti universali”.