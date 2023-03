Due feriti in uno scontro tra auto e trattore sulla provinciale tra Saluzzo e Lagnasco

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 13 di oggi, lunedì 6 marzo, lungo la Provinciale 133 che collega Saluzzo e Lagnasco.



Il sinistro ha coinvolto un trattore e un’automobile, che per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, in seguito all'urto, si è ribaltata ed è uscita di strada.



Ad avere la peggio la donna alla guida dell’automobile, una 42enne residente a Lagnasco: soccorsa dai sanitari del servizio regionale 118, è stata trasportata all’ospedale di Savigliano in condizioni che al momento non sembrano comunque destare particolare preoccupazione. Nello stesso ospedale è stato portato l'uomo alla guida del trattore, per il quale i sanitari hanno definito un codice di gravità verde.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.