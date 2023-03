Dogetti, Stellar e Cronos: Le 3 migliori criptovalute da comprare nel 2023 dopo che i portafogli di Bitcoin hanno raggiunto 1 milione di unità

Molti investitori pensano che il 2023 sarà l'anno delle monete dopo il gelido inverno delle criptovalute del 2022. Le prevendite di nuove meme coin come Dogetti (DETI) sono in aumento nello spazio crittografico. Allo stesso tempo, i token del mercato live Stellar (XLM) e Cronos (CRO) e altre altcoin sembrano marciare verso giorni più luminosi dopo che i portafogli attivi di Bitcoin (BTC) hanno quasi raggiunto 1 milione.

Il Bitcoin fa salire il mercato

Nel novembre 2021, la società di analisi crittografica Glassnode ha indicato che ci sono oltre 800.000 portafogli Bitcoin attivi che detengono almeno 1 BTC o più. In quel periodo l'asset digitale ha toccato il suo massimo storico a 69.000 dollari.

Quest'anno, ci sono più di 980.000 portafogli Bitcoin attivi nonostante le numerose battute d'arresto del mercato delle criptovalute. Ciò indica che molte persone sono interessate al trading di criptovalute, il che potrebbe essere un buon segno per il futuro delle criptovalute.

Come influisce il Bitcoin su DETI, XLM e CRO?

La famiglia Dogetti cresce di minuto in minuto

Il Bitcoin ha sempre influenzato i prezzi delle altcoin. Di solito, quando il BTC ha un buon andamento, anche tutti gli altri token ottengono buoni risultati. Con le ultime notizie sui portafogli Bitcoin, anche Dogetti potrebbe vedere giorni migliori.

Posseduto e controllato da una famiglia affiatata, Dogetti ha visto una crescita enorme non solo in termini di fama ma anche di prevendita. A sole due settimane dal lancio della prevendita, il progetto ha raccolto oltre 250.000 dollari, raggiungendo oltre la metà della fase 1. Questo dimostra che molti investitori stanno provando nuove monete meme e sono interessati al progetto. Questo dimostra che molti investitori di token stanno provando nuove monete meme e sono interessati al progetto DETI.

Il progetto di Dogetti continua a guadagnare slancio dopo diversi annunci importanti. A febbraio di quest'anno, il team ha annunciato di aver superato con successo la verifica con SolidProof. Questo mese ha reso noto al pubblico che l'indirizzo del suo contratto smart è ora attivo.

Al momento in cui scriviamo, la moneta meme ha superato i 370.000 dollari con oltre 5 miliardi di gettoni venduti.

Nulla impedisce che la prevendita di Dogetti abbia successo. Se volete far parte della famiglia e ottenere i vantaggi degli investimenti anticipati, non perdete questa occasione! Utilizzate il codice famiglia WISEGUY25 per ottenere il 25% di gettoni extra sul vostro prossimo acquisto.

Stellar aiuta la banca brasiliana a coniare il Real digitale

Stellar Lumens ha contribuito enormemente al successo del test pilota iniziale del Digital Real brasiliano, la valuta digitale della Banca Centrale del Paese (CBDC).

La banca brasiliana ha condotto il test pilota sul protocollo Stellar Lumens, dimostrando le capacità di interoperabilità del Digital Real. Il test ha dimostrato che la banca può essere utilizzata nelle blockchain pubbliche agendo nel rispetto dei requisiti normativi del governo brasiliano. Questa buona notizia è fondamentale per lo sviluppo dell'ecosistema dell'asset digitale e potrebbe avere un impatto positivo sul prezzo di XLM.

Cronos lancia un nuovo DEX per i trader professionisti

Cronos ha annunciato il lancio di Fulcrom, un DEX (scambio decentralizzato) che si rivolge ai trader professionisti.

Secondo un comunicato stampa, Fulcrom può negoziare posizioni con leva fino a 25x, accompagnate da un basso impatto sui prezzi e da commissioni minime.

Fulcrom è stata precedentemente incubata da Cronos Labs e fondata sulla rete blockchain Layer 1 compatibile con Cronos Chain EVM, costruita sull'SDK di Cosmos.

Con Cronos che aggiorna il suo DEX, i titolari di CRO e i nuovi investitori potrebbero essere motivati a provare questa moneta.

In conclusione, queste tre monete cripto sembrano promettenti quest'anno, grazie a una forte comunità che le sostiene o a vari aggiornamenti e test che migliorano il loro ecosistema. Ma dei tre token, Dogetti ha il prezzo più basso perché è ancora in fase di prevendita.

Se volete raccogliere i benefici di un investimento anticipato, acquistate le monete DETI mentre sono ancora in vendita! Date un'occhiata ai link qui sotto:





