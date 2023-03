Il fondatore di Cardano (ADA) e Solana (SOL) sono sotto esame, mentre la prevendita di TMS Network (TMSN) mostra una promessa per l'inizio del 2023

Cardano (ADA) e Solana (SOL) hanno perso il favore degli investitori dopo non aver mantenuto le promesse fatte durante l'ultima stagione dei tori. Di conseguenza, gli investitori si stanno rivolgendo ad altri investimenti in blockchain che mostrano un buon potenziale di crescita.

Una di queste criptovalute, TMS Network (TMSN), ha già fatto un'ottima impressione nella prima fase della sua prevendita, raccogliendo ben 500 mila dollari in sole due settimane. Il suo successo ha catturato l'attenzione di molti investitori che sono alla ricerca del prossimo big mover del mercato delle criptovalute.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) è stato lanciato nel 2017 e doveva essere tutto ciò che Ethereum voleva essere. Una piattaforma blockchain proof-of-stake con l'obiettivo di dominare il mercato degli smart contract e della DeFi.

Il token ADA nativo di Cardano consente ai proprietari di partecipare al funzionamento della rete e di votare sulle modifiche software proposte.

Sebbene Cardano (ADA) abbia mostrato molte promesse, molte di queste sono esattamente ciò che è. Alcuni aggiornamenti hanno migliorato la piattaforma, ma con i continui ritardi, molti investitori stanno perdendo interesse in Cardano (ADA).

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una generazione dietro a Cardano (ADA). Lanciata nel marzo 2020 dalla Solana Foundation, è stata progettata per facilitare la creazione di dApp e migliorare la scalabilità utilizzando un modello di consenso ibrido proof-of-history e proof-of-stake.

Anche Solana (SOL) è stata battezzata come il killer di Ethereum dell'ultima stagione dei tori e, pur avendo avuto un movimento di prezzo molto positivo, non è riuscita a dare risultati su molti fronti.

Dal suo lancio, Solana (SOL) ha subito cinque interruzioni, in cui la rete si è fermata. Sebbene la Fondazione Solana ne sostenga la necessità, una blockchain non è mai destinata a smettere di funzionare, per cui molti investitori stanno iniziando a perdere interesse per il token.

TMS Network (TMSN)

Ogni stagione dei tori introduce molti nuovi progetti, ed è tra questi che alcune gemme sviluppano i maggiori rendimenti. Con il successo della sua prevendita, diamo un'occhiata più da vicino a cosa sia esattamente TMS Network (TMSN).

Come Cardano (ADA) e Solana (SOL), è una piattaforma DeFi, ma offre molto di più del trading di criptovalute. Fornisce ai trader l'accesso a un'ampia gamma di classi di attività precedentemente disparate, tra cui criptovalute, azioni, Forex, CFD e altro ancora.

La piattaforma rende più facile per i trader trovare soluzioni complete alle sfide affrontate dalle piattaforme tradizionali. Ciò include strumenti di trading più sofisticati, una gestione avanzata del rischio e la possibilità di beneficiare del social trading, che consente agli utenti di imitare i trader di successo e di trarre vantaggio dalla loro esperienza.

Per gli utenti che preferiscono l'automazione, sono disponibili anche gli strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale di TMS Network (TMSN). Questi includono funzioni come l'Emotions Analyzer Alert, il MetaTrader Expert Advisor Cloning Tool e l'Artificial Intelligence Trading Plan Builder, tutti progettati per contribuire a portare benefici con esecuzioni commerciali super veloci.

Il TMS Network Token (TMSN) è il token nativo della piattaforma. I titolari di TMSN godono di vari diritti e benefici, come la riduzione delle commissioni di trading, l'accesso a servizi premium e una quota delle entrate generate dalla piattaforma.

Uno dei vantaggi significativi di TMS Network (TMSN) è il meccanismo di condivisione delle commissioni di trading. Questo significa che viene utilizzato per sostenere la crescita e lo sviluppo della piattaforma e i titolari di token guadagnano una quota dei ricavi generati.

Conclusione

L'interesse per le criptovalute aumenta a ogni stagione dei tori. Con l'affievolirsi delle promesse delle vecchie criptovalute, come Cardano (ADA) e Solana (ADA), molti investitori guardano a piattaforme più recenti.

È solo nella prima fase della prevendita, ma con tutto l'interesse mostrato per TMS Network (TMSN), la prossima stagione dei tori potrebbe appartenere a una piattaforma che offre davvero.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio

Discord: https://discord.gg/njA95e7au6

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio