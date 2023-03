Non perdetevi Dogetti, Avalanche e Solana: le criptovalute che restano forti nonostante le condizioni del mercato

Dopo una delle peggiori corse del 2022, gli investitori si stanno ora riversando sul settore delle criptovalute. I significativi aumenti di prezzo su tutta la linea testimoniano il riaccendersi dell'interesse degli investitori che cercano di diversificare i loro portafogli di investimento dagli asset convenzionali. È qui che arriva la nuovissima valuta Doge meme Dogetti !

Date un'occhiata a questi tre token per capire meglio la direzione che stanno prendendo le criptovalute. Stanno rinnovando ciò che le criptovalute possono essere, combinando coerenza, sicurezza e potenziale di crescita in modo convincente.

Unisciti alla famiglia dei cani - Dogetti

L'esistenza di progetti promettenti è resa possibile dalle prevendite nel complesso mondo delle criptovalute. Dogetti (DETI) è una di queste monete che mostra le sue possibilità illimitate e offre prezzi scontati prima del suo debutto. Dogetti (DETI) è un progetto nuovissimo con grandi aspettative di elevare il settore del crowdfunding. Durante la prevendita sono state realizzate vendite incredibili. Con caratteristiche e offerte sorprendenti, il progetto Dogetti si prospetta prospero con il suo numero di prevendita che segna la storia del mercato delle monete.

Una volta raccolti 500.000 dollari in gettoni di prevendita, il progetto passerà alla fase successiva di sviluppo e lancio. Dogetti sta regalando un codice famiglia una tantum che gli utenti possono utilizzare per ricevere il 25% di gettoni in più quando effettuano un acquisto DETI.

L'introduzione di questa nuova moneta meme a tema canino ha preso di mira vari aspetti della criptoeconomia, tra cui DEX, DAO e NFT. Gli utenti che fanno parte della "famiglia" Dogetti possono sfruttare le intriganti caratteristiche dell'ecosistema Dogetti, che comprende Dogetti Swap, Dogetti NFT e Dogetti DOA.

Il Dogetti NFT consente al proprietario di trarre profitto dal bene posseduto. Il nuovo progetto si avvarrà di una tecnologia di riflessione sul riacquisto, consentendo ai titolari di token di ricevere un flusso di reddito su ogni transazione Dogetti. Attraverso il meccanismo di riproduzione, i Dogetti NFT possono essere venduti in cambio di fiat o criptovaluta. Dogetti DOA è una piattaforma completamente decentralizzata e guidata dalla comunità che consente a tutti gli utenti di plasmare attivamente il futuro del progetto. Questi NFT a tema canino saranno soggetti a una tassa del 6%.

I portafogli dei titolari riceveranno il 2% dell'imposta totale raccolta su ogni transazione, di cui l'1% sarà destinato a incrementare la liquidità del token e l'1% sarà dato ai titolari. Il Dogetti Charity Wallet riceverà il 2% di questa tassa. Di conseguenza, la famiglia deciderà quali enti di beneficenza sostenere. L'obiettivo principale del progetto saranno gli NFT, che dovrebbero essere presto resi pubblici.

Blockchain ad alte prestazioni da considerare - Solana

La blockchain ad alte prestazioni Solana (SOL), creata come alternativa a Ethereum, è famosa per la sua scalabilità. Solana ha avuto il suo momento nel mercato delle criptovalute e, dopo una forte corsa al rialzo, si è classificata come una delle criptovalute con le migliori performance nel 2021. A causa dei suoi legami con FTX, Solana ha subito una battuta d'arresto nell'ultima parte dello scorso anno. Dopo il crollo di FTX sono cresciute le percezioni negative sulle criptovalute, ma si sono presto attenuate quando il prezzo è tornato rapidamente al livello precedente al crollo. La tenacia di SOL ha ripristinato la fiducia del mercato nel potenziale delle criptovalute.

Grazie alla sua capacità di rimbalzo e al suo futuro eccezionalmente promettente, Solana è un'altcoin orientata al futuro. Questo spiega anche perché Solana è stata classificata come una delle migliori criptovalute su cui investire nel 2023.

Avalanche - Su Ethereum

Avalanche (AVAX) si distingue per la sua funzionalità di smart contract, che la qualifica per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp), token non fungibili e giochi blockchain. Avalanche è altamente scalabile ed efficace perché è supportato da tre blockchain che possono gestire compiti diversi. Ad esempio, può completare le transazioni in meno di due secondi ed elaborare più di 4.500 transazioni al secondo.

AVAX, il token nativo di Avalanche, che ha subito un crollo del 90% nel 2022, sta ora tornando con il sostegno di numerose collaborazioni. Avalanche, che ha stretto una partnership con Amazon, convalida le sue prospettive a lungo termine perché presto sarà la blockchain preferita da chiunque utilizzi AWS (Amazon Web Services). Gli utenti possono creare le proprie mini-blockchain in cima alla rete Avalanche utilizzando la funzione delle sottoreti.

Le sottoreti di Avalanche, secondo lo sviluppatore Ava Labs, forniscono una soluzione pratica al problema della maggior parte delle entità commerciali mainstream che in futuro vorranno avere le proprie blockchain. Se questo scenario dovesse realizzarsi, AVAX, che è scesa del 90% nel mercato ribassista del 2022, potrebbe essere un investimento migliore nel lungo periodo. AVAX ha già avuto un inizio d'anno eccezionale, con un aumento del 56,7% a fine febbraio.

