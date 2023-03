Busca, al via l'ottava edizione del percorso di analisi filmica

Il consueto percorso di analisi filmica ideato dal Circolo Méliès e giunto all’ottava edizione, è in arrivo nel mese di marzo.

Tanti i temi trattati negli scorsi anni, dal libero arbitrio al confine tra realtà e finzione, dal tema del denaro a quello del road movie, passando per la ricerca identitaria e la relazione tra mente e corpo.

Le serate della stagione 2022/23 si avventureranno in un viaggio alla ricerca di una poetica unica e inconfondibile, ammaliante e profonda, introspettiva e trascendente, dolente ed esaltante, della quale sembra essersi smarrita, nella percezione collettiva, la forza, l'urgenza, la necessità. E dunque il valore.

Echi, indizi e segnali delle inquietudini bergmaniane nel cinema contemporaneo, da Woody Allen a Lars Von Trier, passando per collaborazioni eccellenti con Liv Ullmann, Max Von Sydow, Gunnar Björnstrand, e suggestioni kubrickiane di grande effetto.

Il Circolo, come di consueto, intende guidare i partecipanti, senza pretesa di esaustività, in un percorso in tre puntate, proponendo chiavi di lettura e lavori talvolta poco conosciuti e opere fuori catalogo; appuntamenti previsti presso la Cineteca Sergio Arecco, Palazzo della Musica (Piazza della Rossa n.1), dalle 21 alle 22:30, nei giorni di lunedì 13 marzo, lunedì 20 marzo e lunedì 27 marzo prossimi (con proiezione integrale di un film, a sorpresa).

Confermata l'attenzione verso i partecipanti, dal materiale cartaceo con sinossi alla possibilità di noleggiare gratuitamente i titoli proposti durante le serate.

Il Circolo si rivolge a tutti coloro che intendano intraprendere un ideale viaggio che toccherà cinema, letteratura, arte e metalinguaggio. Le tariffe, da sempre competitive, resteranno invariate rispetto agli scorsi anni: 10 euro per i soci Méliès, 15 euro per i non soci con la promozione "porta un amico", 20 euro per i non soci.

Sarà possibile iscriversi al ciclo di serate direttamente in sala, in occasione degli incontri di rassegna o chiamando il 349.1817658 (direttivo@cineclubmelies.it). È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.