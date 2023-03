Incontro sulla nuova tecnologia 5G a Fossano

Giovedì 9 marzo, alle 21, presso “Palazzo Sacco” a Fossano (Via Cavour 33/35), si terrà una sera informativa sulla nuova tecnologia 5G, organizzata da +Europa Provincia Granda. All’evento, che sarà presentato da Flavio Martino (Assemblea Nazionale di +Europa) e moderato da Paola Anghilante (Assessora alla Cultura del Comune di Costigliole Saluzzo), interverranno Umberto Bellotti (Fisico), Luca Gentile (Fisico Sanitario) e Francesco Malandrino (Ricercatore). L’ingresso è libero.

“Su questo tema circolano molte fake news. È importante fare chiarezza e capire, insieme ad esperti, l’importanza del 5G e delle nuove tecnologie. Noi siamo favorevoli a questa tecnologia per le ricadute socio-economiche che avrebbe in un territorio variegato come il nostro. La serata sarà ovviamente aperta a domande e al dibattito.” – Dichiara Flavio Martino.