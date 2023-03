Valdieri, in frazione Sant'Anna torna "La tre giorni delle donne"

La manifestazione, tenutasi in Val Maira fino al 2011, rinasce nel contesto del progetto CIC - Costruire il cambiamento , promosso dallo stesso Coordinamento; la 6ª edizione – ad ingresso gratuito - propone un ricco programma incentrato su nuovi modi di fare politica dal basso, con momenti conviviali, passeggiate, incontri, tavoli tematici, proiezioni (“ Scuola in mezzo al mare ” di Gaia Russo Frattasi , presente all’evento) e musica dal vivo (a cura della Corale della Valgina ) e sarà anche l’occasione per raccontare le attività fin qui svolte nell’ambito di CIC e presentarne di nuove.

CIC è un progetto pluriennale attualmente rivolto al territorio di Cuneo che - in sinergia con le amministrazioni e le associazioni locali - propone attività (erogate in modo gratuito) che si concentreranno principalmente in tre ambiti: informazione e formazione (opportunità e strumenti); attività di animazione territoriale e occasioni di socialità; attività di consulenza in favore delle donne, per fornire loro gli strumenti affinché diventino attrici di cambiamento, consapevoli, preparate e orientate al futuro.