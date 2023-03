Villanova: “focus” sulla scuola per il gruppo di Pianetta

Un’evocativa frase di don Lorenzo Milani - il “prete di Barbiana”, sacerdote e maestro, artefice di una grande avventura educativa - per dire quanto è importante mettere al centro delle proprie decisioni il mondo della scuola. «Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e così l’umanità va avanti»: la lista civica “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta ha scelto di riproporre uno dei messaggi-simbolo di don Milani per ufficializzare i tre appuntamenti che, a partire dalla metà del mese di marzo, accenderanno i riflettori sulle tematiche dell’istruzione.



Gli incontri, tutti in programma con inizio alle ore 21, prenderanno il via lunedì 13 marzo allo sferisterio di Madonna del Pasco per proseguire lunedì 20 marzo al campo sportivo di Branzola e concludersi, infine, lunedì 27 marzo presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di via Alessandro Orsi 17.

«Ci è sembrato quanto mai opportuno - ha commentato Pianetta - dedicare un “focus” particolare al mondo della scuola che, se da un lato rappresenta certamente un’eccellenza del nostro territorio, d’altro canto necessita di un confronto a più voci sulle sfide del futuro. Ci rivolgiamo, dunque, alle famiglie, al personale scolastico ed ai docenti per sviluppare una discussione a tutto campo, fatta di suggerimenti, idee e suggestioni, ma anche di critiche e valutazioni sugli aspetti da migliorare».



Prosegue, intanto, a pieno regime la raccolta delle proposte dei villanovesi attraverso il questionario sulla “Villanova che vogliamo”: cinque domande e, al termine dell’indagine statistica, uno spazio libero per la discussione.

Significativo il riscontro da parte della popolazione con oltre 450 risposte che denotano l’ampio interesse dei villanovesi per questo inedito “strumento” di confronto. Per incentivare ulteriormente la partecipazione - oltre al “qr code” presente sulla vetrina elettorale di via Roma 25, in centro storico - la lista civica “Per Villanova” ha promosso punti di raccolta in cui è possibile compilare il questionario in modalità cartacea. Si tratta, nello specifico, della Scuola di Danza Gravity (largo Annunziata 25), del bar Scapà Da Cà (via Pianfei 36, frazione Branzola), di Assicuraci Gruppo Gastaldi (via Lorenzo Eula 5) e del Centro d’Incontro dei Sociü (ex Centro Anziani, via Alessandro Orsi 14).

Fino al 19 marzo, in forma anonima, verranno raccolte le indicazioni dei cittadini, con l’obiettivo di “elaborare un programma condiviso e partecipato”; è anche possibile contribuire attraverso l’e-mail info@pervillanova.it.