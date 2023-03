A Savigliano si è concluso il progetto sulla violenza che ha coinvolto gli studenti

Lunedì 27 febbraio mattino. Sala Grande del Centro Culturale Saviglianese era nuovamente piena di studenti delle terze classi dell’Istituto Arimondi Eula e dei loro insegnanti. Era il secondo ed ultimo incontro per la II Fase del progetto 22/23 “ Violenze di mano…violenza di mente” del Rotary Club Savigliano con supporto di III Arimondi Eula e Mai+Sole, Patrocinio del Comune di Savigliano e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Gli incontri sono stati in tutto cinque tra il 22/23 con tre relatori specifici ogni volta. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un volume “La Realtà delle parole” 7/2/23 realizzato da Polizia di Stato e Unieuro su bullismo, cyberbullismo e violenza in rete. Gli insegnanti, l’Attestato di partecipazione agli incontri. I relatori di quest’ultima riunione lo erano già stati in incontri della prima Fase (per adulti, genitori ed insegnanti).

Dopo saluti e ringraziamenti a tutti e di tutti, Bartolomeo Sergio Buscatti, Presidente del Rotary Club Savigliano, ha riassunto le motivazioni del progetto di quest’anno mirato non a demonizzare la Rete ma ad imparare ad usarla per servirsene correttamente. Con inizio lavori ad agosto, ha spiegato, era già stato preceduto da ideazione, contatti e confronti, bozze di massima. Intitolazione definitiva e logo sono di Marialuisa.

Il moderatore, socio Marco Varetto , ha dato il via con la presentazione del primo relatore:

prof. Giorgio Nova ex primario del nostro Pronto Soccorso, già relatore nell’incontro di novembre per adulti, ne ha mantenuto il tema “MALATTIA DEL RAPPORTO ASIMMETRICO” esponendo le quantità in gioco. Nel 2006 e nel 2014 l’ISTAT fece indagini statistiche su L’ANDAMENTO della VIOLENZA DI GENERE in Italia. I dati dicono che 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale cioè il 31,5 delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746mila le vittime di tentati stupri. Emergono alcuni segnali: Miglioramento nel confronto tra le due indagini. Negli ultimi 5 anni le violenze fisiche sono passate dal 13,3% all’11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Si segnalano però anche elementi negativi.

Non si intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero delle donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5& del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi. Appena il caso segnalare come questi dati siano già vecchi, dal 2014 moli cambiamenti, da ultimo la pandemia! I femminicidi, da inizio secolo in costante diminuzione, negli ultimi anni hanno visto un appiattimento della curva con ingravescenza in corrispondenza della chiusura in casa nella pandemia (2019 - 111 2020 - 112 2021 -139 2022 - 120).

Nella definizione di violenza di genere si comprendono le violenze fisica, psicologica, economica, sessuale, lo stupro, le molestie sessuali e non, il bullismo, il cyber-e non, lo stalking: queste originano tutte dalla sopraffazione violenta di una condizione di asimmetria relazionale: quest’ultima è una condizione verificabile frequentemente in tutte le relazioni interpersonali strette e di per sé non sarebbe negativo perché generalmente di carattere alternativo tra i partner; l’uso della violenza per dirimere quella che è ritenuta la ragione ne rappresenta la patologia. Sta all’uomo “educato” la volontà di ricacciare l’istinto violento a favore di quello di solidarietà, partecipazione e sostegno. Questi istinti ci coabitano dall’inizio dei tempi e dobbiamo imparare questa ginnastica fin dalla più tenera età, ruolo essenziale in tal senso, dopo la famiglia è dunque quello della scuola e prendere posizione contro la violenza vorrà dire anche prendere consapevolezza che la violenza è dentro di noi.

Secondo, Don Piero Gallo giornalista e missionario, per il tema “L’ARROGANZA NON PAGA” ha ricordato un reportage su Sierra Leone coincidente con suoi ricordi nel Corno d’Africa. Un caso straordinario di riappacificazione, dopo 12 anni di guerra e 40.000 morti grazie a una commissione, “inventata” dall’ex Presidente del Sudafrica Nelson Mandela e l’arcivescovo anglicano Desmon Tutu, riuscita a fare superare i desideri di vendetta. Fatto straordinario, oggetto di analisi regione Piemonte e di un libro.

Dentro ognuno di noi ci sono, pulsioni (incontrollabili, perché istintive) emozioni ( in parte controllabili) e sentimenti ( non soltanto controllabili ma da formare, specie quelli che ci aprono alla condivisione).

Si comincia dai pensieri che si traducono spesso in azione:

a- Se abbiamo litigato con qualcuno, troviamo un sacco di ragioni dalla nostra parte, anzi, la parte avversa ha soltanto dei torti.

b- Se coltivo il disprezzo degli altri, cercherò di rivalermi sui più deboli con un certo cinismo.

c- Se coltivo il sopruso, arrivo all’arroganza, al bullismo, alle botte (ci sono ragazzi che girano col coltello in tasca…ma se lo porti, prima o poi lo usi). Negli USA le armi sono libere e si vede il loro cattivo uso.

In un rapporto negli USA, quanti omicidi hanno visto in tv bambini prima della scuola dell’obbligo. Migliaia!!!

Un papà dice alla sua bambina di 4 anni :” Sai, è morto il nonno” E lei :” chi l’ha ucciso?”.

Da vecchio, trovo tutto eccessivo, persino i titoli dei tg : una velocità folle. Visto che la tv è guardata soprattutto da persone anziane, non converrebbe decelerare? Tra le 4 virtù cardinali (che provengono dalla Filosofia greca) c’è anche la temperanza, che vuol dire moderazione

Nel discorso della montagna (Mt.5-6) Gesù dichiara ‘ beati i miti’ e dice il ‘di più’ del Vangelo, che va oltre la Legge e rivela la nostra capacità di amare: non solo ‘ non uccidere, ma non adirarsi col fratello, rispettarlo, non prenderlo alla leggera, non sentirsi superiore a lui, non usare atteggiamenti sprezzanti (v. il cyberbullismo), non spegnere il suo entusiasmo, non isolarlo, permettergli di esprimersi liberamente, diventare amico, sottolineare le sue capacità, fare qualche elogio. Qualche giorno fa Il Presidente della Repubblica ha premiato i giovani alfieri, tra i quali alcuni che praticano questi ideali. Significa che sono praticabili. Mentre Giovanni Monasterolo riprendeva relatori e studenti, Varetto passava la parola al

TERZO, Vladimiro Bertinetti, socio ed avvocato penalista, ha collegato la riappacificazione africana di don Gallo agli obiettivi di velocizzazione dei tempi del nuovo processo della riforma Marta Cantabia, ex ministro del governo Draghi. Ciò sia su taluni aspetti dell’iter processuale sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi sia per le modifiche apportate da predetta riforma. Passando poi ai temi specifici, è stata seguita con attenzione l’esposizione dettagliata del gran numero di reati nei quali inconsapevolmente ciascuno può inconsapevolmente trovarsi coinvolto, delle loro pene e delle loro differenze anche in base all’età. Si è parlato di vittime di Codice Rosso, di procedure e misure cautelari e di prevenzione, nuovi reati, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, ancora di cyberbullismo, delitto di diffusione illeciti di immagini, aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di relazioni affettive, anche cessate, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici. Si accrescono inoltre le sanzioni già previste dal codice penali.

Dopo un dibattito con i con i giovani, si sono alternati in chiusura Adonella Fiorito presidente di Mai+ Sole, Cristina Audisio referente dell’Arimondi Eula, Sergio Buscatti presidente 22/23 di R.C. Savigliano.