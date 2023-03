Biathlon: giovani cuneesi sugli scudi ai campionati italiani Allievi e Ragazzi

Dopo le gare individuali, la staffetta ha chiuso la due giorni di gare di Anterselva (Bolzano), in cui i migliori biathleti Under 13 e Under 15 d’Italia si sono sfidati per aggiudicarsi le ultime medaglie della stagione in palio. Alla Südtirol Arena Alto Adige, è così andata in scena l’ultima prova dei campionati italiani Allievi e Ragazzi.

Il Piemonte sale in cattedra al femminile conquistando due bellissime medaglie d'oro nella categoria Allievi con Viola Camperi, Magalì Miraglio Mellano e Luna Forneris e tar le Ragazze con Alice Ballario, Cloe Giordano e Giada Grosso.

Alpi Occidentali sugli scudi nella prova femminile. La staffetta piemontese ha schierato Viola Camperi, Magalì Miraglio Mellano e Luna Forneris e ha conquistato il gradino alto del podio in 42’18’’7 (1 0; 1 1; 1 1). Alle spalle delle piemontesi, si è piazzato il terzetto dell’Alto Adige, formato da Anna Anvidalfarei, Lisa Weiss e Lena Sofie Haller, con il tempo di 43’21’’9 (1 1; 0 1; 0 1), precedendo il Veneto di Lisa Ganz, Caterina Valt e Arianna Micheluzzi, terzo in 43’27’’1 senza realizzare penalità al poligono. Ai piedi del podio è nuovamente Piemonte con AOC2 di Lucia Brocchiero, Iris Cavallera e Lucia Delfino con il tempo di 43'53''7 (1 1; 0 1; 0 1). Indossavano il pettorale numero 10 e hanno tagliato il traguardo in 7^ posizione il team AOC 3 formato da Caterina Parola, Gaia Rostan e Giulia Ronchail, mentre il terzetto di AOC 4 formato da Marianna Dho, Amelie Cellerino Ferrier e Sofia Brunohanno chiuso al 15° posto. La piemontese Vittoria Caffa, in squadra mista con la friulana Julia Romanin e la lombarda Chantal Rocca, ha chiuso al 16° posto.il team piemontese di Alice Ballario, che porta così a casa la seconda medaglia d'oro, Cloe Giordano e Giada Grosso, con due soli errori, è davanti a Heidi Debertolis, Marta Moreschini e Chantal Moreschini con un distacco di 1'00''9 dalle piemontesi. Alla spalle del Trentino 1 si è piazzata la squadra dell'Alto Adige con Sofia Garulli, Lea Hochrainer e Anna Wolf con il tempo finale di 34'36''2. Al 6° posto AOC 2 di Ludovica Giordanengoo, Beatrice Lai ed Elena Carletto, mentre AOOC 3 di Lodovica Raineri, Erica Tassone e Letizia Dho, e AOC 4 di Frida Bernardi Galfrè, Alice Tomasin e Penelope Stella chiudono rispettivamente al 19° e 23° posto.

Nella categoria Allievi maschile, il Piemonte conquista una bellissima medaglia di bronzo grande alla positiva prestazione del team composto da Giacomo Barale, Nicola Giordano e Lorenzo Canavese che chiudono dietro alle due staffette targate Alto Adige di Jonas Tscholl, Rafael Santer e Andreas Branhofer, medaglia d'oro, e Jan Steinkasserer, Felix Wolf e Julian Hubeer, Argento. Al 5° posto AOC 3 con Andrea Occelli, Mario Einaudi e Jacopo Piascomentre al 10° posto Leonardo Raineri, Giacomo Maurino e Leonardo Brondello. Gabrile Giordanetto in squadra mista con i lombardi Matteo Zanoli e Devid Andreola chiude al 14° posto.Liam Lisciandrello, Tiago Ghibaudo e Andrea Quaranta tra i Ragazzi chiudono al 5° posto: i tre giovani piemontesi nulla possono contro il dominio del Trentino di Gabriele Carrara, Pietro Baggia e Filippo Giovanni Guadagnini che conquista la medaglia d'oro e le tre staffette targato Alto Adige. 7^ piazza per Jonathan Giordano, Joei Lisciandrello, Lorenzo Crimaldi per AOC 2, 13^ piazza per AOC 3 di Lorenzo Salvagno, Gioele Revelli e Thomas Audisio; 17° AOC 5 di Gabriele Siccardi, Thomas Quaranta e Niccolò Fenoglio; Luca Fulcheri, Pietro Parola e Matteo Parola chiudono al 19° posto.