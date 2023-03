Festa dell'Atletica Piemontese: Elia Mattio da Oscar

Successo per la Festa dell'Atletica Piemontese. La premiazione della stagione 2022 si è tenuta sabato 4 marzo presso il J Hotel di Torino e quest'anno ha registrato un numero davvero record di premiati. Oltre alle storiche onorificenze annuali assegnate da FIDAL Piemonte al dirigente, tecnico, atleta (giovanile, assoluto e master, stampa), giudice dell'anno, i numeri record arrivano dai premi speciali (per record italiani e migliori prestazioni italiane) e dai campioni italiani e maglie azzurre, mai così tanti (17 premi speciali tra assoluti e master, tra cui spiccano i nomi di Anna Arnaudo e Valeria Straneo - 47 campioni italiani e maglie azzurre giovanili e senior - 42 campioni italiani e medaglie internazionali master).

Nell'insolita veste di co-conduttrice della giornata, la discobola azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle), in partenza per la Coppa Europa di lanci di Leiria del prossimo fine settimana, a cui è stato anche riconosciuto un omaggio per l'impegno da volontaria ai Campionati Europei di Cross Piemonte 2022 La Mandria Park, insieme agli azzurri Michele Tricca e Martina Amidei.

A fare gli onori di casa la presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola, insieme al Vicepresidente Vicario Graziano Giordanengo e ai consiglieri regionali e presidenti provinciali intervenuti. Il Presidente FIDAL Stefano Mei, pur impegnato ai Campionati Europei Indoor di Istanbul, non ha voluto mancare all'appuntamento, intervenendo da remoto. In prima fila le istituzioni locali con la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore allo Sport Fabrizio Ricca a cui è stata consegnata anche la Tessera d'Oro di FIDAL Piemonte, in ringraziamento alla vicinanza della Regione stessa a tutto il movimento regionale e, in particolare, agli Europei di Cross.Presente anche il Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino.

Sono inoltre intervenuti i Consiglieri Federali Gianfranco Lucchi ed Elisabetta Artuso e il campione olimpico di Mosca 1980 Maurizio Damilano che ha voluto ricordare, con un minuto di silenzio, Enzo Gasco, ex presidente di FIDAL Piemonte (1995-2004) recentemente scomparso.

Di seguito l'elenco degli Oscar dell'atletica regionale 2022, le massime onorificenze del Comitato Regionale.

TESSERA D’ORO: Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport Regione Piemonte)

PREMIO ARUGA AL DIRIGENTE: Flavio Bellone (Atl. Canavesana)

OSCAR TECNICO: Serena Putinati (Novatl. Chieri)

OSCAR ATLETICO FEMMINILE: Giovanna Selva (Sport Project VCO)

OSCAR ATLETICO GIOVANILE FEMMINILE: Agnese Musica (Novatl. Chieri)

OSCAR ATLETICO MASCHILE: Elia Mattio (Pod. Valle Varaita)

OSCAR ATLETICO GIOVANILE MASCHILE: Francesco Mazza (Atl. Saluzzo)

RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS (master) FEMMINILE: Carla Primo (ASD Borgaretto 75)

RICONOSCIMENTO CESARE DE MATTEIS (master) MASCHILE: Alberto Pio (Amatori Masters Novara)

OSCAR PRESS: Carlo Pasquali (ECO Risveglio)

PREMIO ROCCA GGG: Anna Teresa Mancino

I premi speciali agli atleti, assoluti e master, che nel corso della stagione 2022 si sono particolarmente distinti o hanno ottenuto un record italiano/MPI di categoria, sono invece andati a:

- Andrea Rostan (Atl.Saluzzo)

- Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino)

- Simone Bertelli (Safatletica Piemonte)

- Mattia Jason Ndongala (Sisport)

- Francesco Paderno (Amatori Masters Novara)

- Benito Bertaggia (Zegna)

- Rosetta La Delfa (UGB)

- Francesca Iuri (Vittorio Alfieri Asti)

- Valeria Straneo (Azalai)

- Giuseppina Comba (Amatori Masters Novara)

- Antonella Giulivi (Atl. Asti 2.2)

- Maria Grazia Navacchia (Gate Cral Inps)

- Marinella Satta (ASD Borgaretto 75)

- Giuseppe Damato (ASD Borgaretto 75)

- Franco Dossena (Atl. Novese)

- Vincenzo La Camera (Atl. Novese)

Premiati anche i campioni italiani e maglie azzurre assoluti e master. Riconoscimenti anche per le società laureatesi campioni italiane 2022 nelle rispettive specialità (Podistica Valle Varaita e Atletica Saluzzo) e per tutte le società vincitrici dei Trofei e dei Campionati Regionali.

Verranno anche effettuate le premiazioni individuali di tutti i Trofei FIDAL Piemonte (EcoGiò, CorriGiò, Eco Piemonte, CorriPiemonte, Grand Prix Ultra, Grand Prix Marcia). Sarà effettuata inoltre la premiazione del Campionato Regionale di Maratona 2022, svoltosi a Trino (VC) lo scorso 4 dicembre (premiati i vincitori assoluti e le categorie master).

Consegnati infine i premi agli atleti master vincitori del Trofeo Stadion 192 per l'attività in pista.

QUI L'ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI